وجه بإزالة التعديات بعزبة الأقباط يا محافظ المنوفية

نعاني نحن اهالي عزبة الأقباط التابعة لقرية تتا مركز منوف محافظة المنوفية، من وجود عدد من التعديات على أملاك الدولة والري بطريق "سنجرج - عزبة الأقباط - منوف"، موازياً لجسر ترعة الباجورية، مما أدى إلى صعوبة سير المواطنين بالزراعة وإقامة العشش ومخلفات الزراعة، ووجود البوص بطول الطريق وانهيار أجزاء كثيرة من الجسر بفعل نحر مياه ترعة الباجورية، مع العلم أن هناك مدرسة كبيرة للتعليم الأساسي بمنتصف الطريق، يرتادها عدد كبير للغاية من الأطفال، وهم معرضون للخطر طوال الوقت، وفي نفس الوقت تمنع تلك التعديات من وصول سيارات الإسعاف أو المطافئ لأهالي العزبة. نناشد السيد اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية سرعة التحرك لإزالة تلك التعديات رحمة بسكان العزبة.

عادل فوزي داود