3 خناقات بين دينا الشربيني وعمرو دياب قبل انفصالهما: شاليه وتجاهل وغيرة

لم يأت انفصال الفنان عمرو دياب عن دينا الشربيني نتيجة خلافٍ واحدٍ، فرغم قصة الحب التي عاشها الثنائي وتوجها الهضبة بأغنيته الأخيرة "أماكن السهر" وظهورهما معًا خلال الفيديو كليب، إلا أن عددًا من المشكلات أثرّت على علاقتهما خلال الفترة الأخيرة، وخلال السطور التالية "الوطن" تكشف أبرز تلك الأزمات:-

1- المشكلة الأولى

قرر الفنان عمرو دياب شراء 3 شاليهات في الساحل الشمالي، سعر الواحد يصل إلى 4 ملايين جنيه، إلا أنه دفع 8 ملايين فقط، وفؤجئت "الشربيني" بعدم سداد مبلغ الشالية الأخير الخاص بها، ما أدى إلي حدوث مشادات كلامية بينهما في أحد الأماكن العامة، وكان لـ"الهضبة" حفل مصغر في الساحل الشمالي، إلا أنها حرصت علي حضوره مع مجموعة من الأصدقاء، ولكن الهضبة تجاهل حضورها ما أدى إلى انزعاجها وانصرافها عن الحفل.

2- المشكلة الثانية

انتشر علي صفحات السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، مقطع فيديو لدينا الشربيني من مسلسل "حكايات بنات" بعد مشاهدتها لشبيه تامر حسني ضمن أحداث العمل الدرامي، وإغماءها علي الفور وعلقت قائلة، "كدا بردوا ياتمورة مافيش ماية ولا توفقني ولا أي حاجة"، وقد شاهد "عمرو" هذا المقطع مؤخراً ووجه اللوم لها.

- المشكلة الثالثة

دخلت الفنانة دينا الشربيني في خلافات مع عدد من العاملين في الوسط الفني، وطلبت من عمرو دياب عدم الحديث والتعامل معهم، وبالفعل وافق الهضبة علي رأيها، إلا أن أحد أصدقائه تدخل لمنع هذا الأمر الذي أثر علي حضوره وسط أصدقاءه، وتكوين عداوة بينه وبين عدد من جمهوره، مما مهد لتكوين خلاف جديد بينهما.