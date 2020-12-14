نتنياهو يدعو لتشكيل جبهة عالمية موحدة لمواجهة إيران

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، إلى تشكيل جبهة واحدة لمكافحة التهديد الإيراني، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم.

وقال نتنياهو، خلال استقباله مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين: "بقيادة الرئيس ترامب، تعمل الولايات المتحدة وإسرائيل بتعاون أوثق من أي وقت مضى، بحيث نقيم التعاون بغية إحباط التهديدات المشتركة، كما نتعاون في إحلال السلام، وقد أحرزنا تقدمًا ملموسًا في هذين المجالين".

وذكر نتنياهو: "طالما استمرت إيران في قهر وتهديد جيرانها، وطالما استمرت في دعوتها لتدمير إسرائيل، وطالما استمرت في تمويل وتسليح المنظمات الإرهابية في هذه المنطقة وحول العالم، وطالما واصلت سباقها للحصول على أسلحة نووية ووسائل لإطلاقها، فلا يجوز لنا العودة إلى وضع العمل كالعادة مع إيران".

وأوضح المسؤول الإسرائيلي: "علينا تشكيل جبهة واحدة في سبيل مكافحة هذا التهديد على السلام العالمي. أستخدم عبارة (السلام العالمي) نظرًا للدور الذي تلعبه الجمهورية الإيرانية حاليًا بصفتها البلطجي الإقليمي".

وأضاف نتنياهو: "إذا فشلنا في إيقافها عند حدها، فهي ستملك غدا الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والمزودة بالرؤوس الحربية النووية القادرة على ضرب أوروبا وأمريكا، حيث ستصبح البلطجي العالمي وستشكل خطرا على الجميع".

وتابع نتنياهو قائلا: "يتعين علينا ويمكننا الحؤول دون ذلك. يسود إجماع لدى جميع حلفاء أمريكا في المنطقة على ذلك، وأعلم أنك روبرت توافق على ذلك أيضًا".