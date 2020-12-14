الذهب ينخفض جنيها في بدء التعاملات اليومية

سجلت أسعار الذهب فى تعاملات الصباح بأسواق المال في مصر انخفاضًا بقيمة جنيه واحد فقط، وسجل عيار 24 اليوم الاثنين حوالي 925 جنيهًا، مقابل 927 جنيهًا فى تعاملات أمس الاحد، بينما سجل الذهب عيار 21 حوالى 810 جنيهات مقابل 811 جنيهًا أمس، وسجل الذهب عيار 18 سعر 694 جنيهًا اليوم مقابل 695 جنيهًا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 6480 جنيهًا فى تعاملات اليوم.

ويعتبر الذهب عيار 21 هو الأكثر طلبًا في مصر، كونه الأكثر شعبية لدى المتعاملين، خصوصًا أثناء أوقات شراء الشبكة في الخطوبة والأفراح أو كهدايا.

تذبذب الأسعار بسبب لقاح "كوفيد 19"

وشهدت أسعار الذهب خلال الأشهر الماضية تذبذبًا كبيرًا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والذى ظهر أواخر العام الماضي في الصين ثم انتشر عالميًا، وأصاب مئات الآلاف وحصد أرواح عشرات المئات من البشر حول العالم.

وتلجأ كبرى صناديق الاستثمار العالمية الى الاستثمار فى معدن الذهب خصوصًا في فترات الأزمات، كونه أحد أهم الاتجاهات الاستثمارية الآمنة، وهو مأكده وصفي واصف رئيس شعبة الذهب فى الغرف التجارية، الذى قال لـ"الوطن"، إن أسعار الذهب ستنخفض خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استقرار سعر صرف الدولار، ومع البدء في توزيع لقاح فيروس كورنا المستجد.

وأكد خبراء أن إقبال المواطنين على شراء الذهب كملاذ آمن للاستثمار في ظل تفشي فيروس كورونا شيء جديد، وبعد وجود اللقاح سيكون هناك مجالات أخرى يمكن الاستثمار فيها مثل العقارات.

واستقبلت مصر نهاية الأسبوع الماضي، أول شحنة من لقاح صيني لفيروس كورونا، قادمة من دولة الامارات العربية المتحدة كهدية، سيتم استخدامها بشكل مبدئي للأطقم الطبية الأكثر تعاملًا مع المرضى والمصابين.