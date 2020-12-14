أسعار الذهب اليوم الاثنين 14-12-2020 في مصر: مستقر لليوم الرابع

شهدت أسعار الذهب مع بداية التعاملات الصباحية اليوم، استقرارًا بمحال الصاغة، وذلك لليوم الرابع على التوالي، ليستقر سعر المعدن النفيس عند نفس النقطة منذ يوم الجمعة الماضية، بعد ارتفاع ملحوظ شهدته الأسعار يوم الأربعاء، قُدر بنحو 5 جنيهات للجرام الواحد.

وترصد "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم، على النحو التالي:

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 915 و918 جنيهًا.

الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 801 و803 جنيهات.

الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 687 و688 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

يتراوح سعر الجنيه الذهب بين 6408 و6424 جنيهًا.

خبير يوضح الوقت المناسب لشراء الذهب

وكان سامح عبد الحكيم، الخبير بمجال الذهب، قال إنّ الذهب يعد استثمارًا طويل الأجل لجميع الفئات، مدللًا على ذلك بأن الذهب لم يتأثر بتعويم الجنيه خلال عام 2016.

وتابع "عبد الحكيم"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "TeN"، أنه يؤمن بتنوع محافظ الاستثمار، إلا أنّه يرى أن هذا الوقت هو المناسب لشراء الذهب، خاصة أنها فترة هادئة في ظل الانتخابات الأمريكية، وأزمة فيروس كورونا، "مينفعش أفكر إني هاخد الذهب وأبيعه بكره أو بعد شهر".

الأسباب وراء ارتفاع الذهب

وذكر الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أنه سيكون هناك ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار المعدن الأصفر خلال الشهرين المقبلين، وذلك بسبب ارتفاع حالات الزواج في الهند، والتي تمثل نحو 13% من حجم الطلب عالميًا على الذهب، إذ أنّ الاحتفالات والأمطار الموسمية في الهند لديها القدرة على تحريك الأسعار العالمية.

وأضاف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أنّ التذبذب العالمي في أسعار الذهب من شأنه أن يُربك عمليات الشراء في السوق المحلي، مشيرًا إلى أنَّ الارتفاع بسبب ارتفاع سعر الأوقية وعمليات الشراء الكبيرة في الأسواق العالمية.

وبالنسبة لشراء المعدن الأصفر، قدم رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة وصفي واصف، بعض النصائح للمقبلين على الشراء خلال الأيام المقبلة، بالتركيز على شراء السبائك الذهبية وتجنب شراء المشغولات إذا كان الغرض استثماري، لتجنب الخسارة في سعر المصنعية، متوقعًا ارتفاع أسعار الذهب مجددًا، فبعد أن شهدت موجة من الارتفاع خلال الشهرين الماضيين، انخفضت الأسعار مره أخرى لتقترب من الأسعار الطبيعية.

أسعار الذهب عالميًا

وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار الذهب لذروة أسبوعين، بفضل آمال في توصل مشرعين أمريكيين لاتفاق بشأن حزمة تحفيز مالي لتخفيف التبعات الاقتصادية لتنامي الإصابات بفيروس كورونا.

ووفقًا لقناة "روسيا اليوم" صعد الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1869.06 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر الماضي عند 1871.52 دولار للأونصة.