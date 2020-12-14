تحذير أمريكي لطهران بسبب إعدام صحفي إيراني

في أول تصريحاته تجاه إيران، قال مستشار الأمن القومي لإدارة جو بايدن المنتخبة في الولايات المتحدة جيك سوليفان، إن إعدام الصحفي الإيراني روح الله زم، أمس الأول السبت يعد انتهاكًا مروعًا لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني، وتوعد بالوقوف مع الشركاء ضد انتهاكات إيران المروعة.

وقال سوليفان على حسابه في موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يعد إعدام إيران الصحفي روح الله زم الذي حُرم من الإجراءات القانونية الواجبة وحُكم عليه بسبب ممارسته حقوقه العالمية، انتهاكًا مروعًا آخر لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني".

وتوعد المسؤول الأمريكي قائلًا: "سننضم إلى شركائنا في المناداة والوقوف في وجه انتهاكات إيران"، وفقاً لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وكان النظام الإيراني، أعلن إعدام الصحفي المعارض روح الله زم، بعد اختطافه قسريا من العراق ومحاكمته بشكل سريع بسبب معارضته للنظام الإيراني.

وتسبب إعدام الصحفي الإيراني المعارض بموجة تنديد وغضب واسعة تجاه النظام الإيراني الذي دأب على خطف وقتل معارضيه منذ عقود.

4 دول أوروبية تقاطع منتدى أعمال في إيران احتجاجًا على الإعدام

وفي سياق متصل، انسحبت أربع دول أوروبية من المشاركة في منتدى أعمال ستستضيفه إيران، اليوم، احتجاجا على إعدام الصحفي الإيراني المعارض روح الله زم.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في تغريدة منشورة عبر حسابها في موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن سفيرها لدى طهران ألغى مشاركته في منتدى "أوروبا-إيران"، مشيرة إلى أن ألمانيا والنمسا وإيطاليا اتخذت قرارا مماثلا، وفقا لما ذكرته شبكة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وذكرت الخارجية الفرنسية، أن قرار رفض المشاركة في المنتدى يأتي على خلفية "الإعدام الهمجي وغير المقبول" للصحفي المعارض.

وأعلنت السلطات الإيرانية في عام 2019 عن اعتقال روح الله، رئيس تحرير موقع "آمد نيوز" المعارض، الذي كان يقيم منذ سنوات في فرنسا.

وصدر حكم الإعدام بحق الصحفي الذي كان يعمل على تغطية المظاهرات المعارضة في إيران في عامي 2017-2018 بتهمة ممارسة أنشطة مناهضة للثورة والتواطؤ مع أجهزة الاستخبارات الفرنسية والأمريكية والإسرائيلية.