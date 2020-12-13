صحيفة سعودية: دعم إيران للميليشيات الإرهابية يزعزع أمن المنطقة

قالت صحيفة " اليوم" السعودية، اليوم، إن استمرار النظام الإيراني في دعم الميليشيات الإرهابية في اليمن والعراق ولبنان ودول عربية، ومدها بالسلاح والمال لتمضي في ارتكاب الجرائم والاعتداءات يزعزع أمن واستقرار المنطقة.

وذكرت الصحيفة السعودية، في افتتاحيتها تحت عنوان "نظام إيران.. الإرهاب والتحايل"، أن من يرصد تصرفات النظام الإيراني؛ يستدرك أنه من الاستحالة بما كان أن يكون هذا النظام جزءا طبيعيا من العالم، فبرغم المساعي الدولية لتغيير سلوكه وتعاقب القرارات والعقوبات، إلا أنه يستمر في مساعيه، ولعل ما ورد في بيان إدانة الولايات المتحدة الأمريكية للقانون الذي أقره مؤخراً النظام الإيراني، مؤكدة أنه لا يعدو كونه أحدث حيلة لاستخدام برنامجه النووي في محاولة لترويع المجتمع الدولي.

وأشارت "اليوم"، إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أكد أنه إذا تم تطبيق هذا القانون فسيؤدي إلى تخصيب إيران لليورانيوم إلى مستوى خطير يبلغ 20 %، بينما يتجاوز النظام الإيراني بالفعل حدود خطة العمل الـشاملة المشتركة على مستويات التخصيب، بالإضافة إلى توسيع مخزونه من اليورانيوم والبحث وإنتاج وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة، وأن النظام الإيراني أعاق منذ ما يقرب من عامين جهود الوكالـة الدولـية للطاقة الذرية لحل الأسئلة المتعلقة بالمواد والأنشطة النووية غير المعلنة المحتملة في إيران، مما دفع مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المطالبة في يونيو 2020 بأن ينفذ النظام الإيراني بالكامل اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.