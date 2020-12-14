تفاصيل استعداد محافظة الشرقية لموسم صيد ومراقبة الطيور

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن موسم صيد ومراقبة الطيور المهاجرة النادرة الوافدة من أوروبا، يعلن عنه خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 15 مارس، بالتعاون مع نادي الصيد المصري وبركة النصر، ويكون هناك هدوء جيد لهذه المنطقة؛ نظرا لمعرفة مواسم الصيد ومراقبة الطيور.

وأضاف "غراب" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية "القناة الأولي"، أننا لدينا أكبر بركتين في المحافظة للطيور المهاجرة، ويكون الإقبال كبير على هذه النوادي، مشيرا إلى أن هذا الأمر جاذب جدا للسياحة الداخلية في هذه المنطقة.

ونوه المحافظ إلى أن بركة النصر مساحتها حوالي 1700 فدان، مؤكدا أن هذا الموسم يشهد زيارة كبيرة للمهتمين بصيد الطيور النادرة؛ إذ تمتلك الشرقية 76% من الأماكن التي تختبأ فيها الطيور، مشيرا إلي أن المحافظة تستقبل بعثات علمية لكي تتابع أنواع الطيور "الصيفي، والشتوي، والأنواع الأخرى".

وأكد الدكتور محمود غراب، أن هذا الموسم ليس الغرض منه الصيد فقط، بل مراقبة الطيور النادرة والاستمتاع بوجود أنواع كثيرة من الطيور، لافتا إلى أن المحافظة أعدت لجنة عليا لمتابعة تطوير المدن، وخاصة "الزقازيق، ومنيا القمح، وبلبيس، وأبو حماد، والقرين، وأولاد صقر، وكفر صقر"، وتحتوي على أكثر من خبير؛ ليروا الأماكن التي من الممكن أن يوضع بها ميادين.

وشدد "غراب" على أن هذا التطوير "يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لنا"، مشيرا إلى أن المحافظة نفذت منطقة ممشي جديد في مدينة الزقازيق، وتسعى لعمل واحد في كل مركز ومدينة حول النيل أو المجري المائي الموجود في المركز، مؤكدا أن أكبر عملية رصف وضعت في المحافظة كانت خلال المرحلة الحالية، بمبلغ تخطى النصف مليار جنيه.