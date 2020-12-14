ولادة قيصرية لمصابة بكورونا في "عزل كفر الزيات"

أجرى أطباء مستشفى العزل بكفرالزيات في الغربية، عملية ولادة قيصرية، اليوم، لربة منزل، 24 عامًا، مصابة بفيروس كورونا، وأكد الأطباء استقرار حالة المريضة ومولودها.

وقال الدكتور على هارون، استشارى النساء والتوليد بالمستشفى ورئيس الفريق الطبي الذى أجرى العملية، إن حالة الأم والمولود مستقرة، وجرى نقل الأم لغرفتها، بعد الإطمئنان على صحتها، وتقديم رعاية متكاملة للمولودة من جانب فرق التمريض المتواجد بالمستشفى وهى بصحة جيدة.

ضم الفريق الطبى، الدكتور أحمد شوقي بغاغو طبيب النساء والتوليد، الدكتور شريف زغلول استشاري التخدير، الدكتور أحمد رضا أخصائي الأطفال، وبمعاونة التمريض أخصائي تمريض فدوي عثمان محمد، ومني خميس السيد، ورئيسه العمليات أميرة شعبان حميدة، وفنى أشعة عبد الحميد الشاذلي.

من جهة أخرى، شهدت مدينة سمنود بالغربية حملات على المقاهي والكافيهات والقري السياحية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الخاصة بفيرزس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، وقال محمد متولي رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود إنه وجه إلى شن حملات رقابية للحد من انتشار الشيشة علي المقاهي والكافيهات العامة ومصادرتها فورا والتحفظ عليها عقب اجراء محاضر وغرامات فوريه لمستخدميها حفاظا علي ارواح المواطنين .