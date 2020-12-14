صحة الغربية: خطة لتحويل "سامول" لمستشفى مركزي بعد تطويره

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن المجمع الطبي بسامول التابع للإدارة الصحية بالمحلة، تم وضع خطة لتطويره استعدادا لتحويله من مستشفى تكامل إلى مستشفى مركزي.

وأوضح الدكتور عبد الناصر أن المستشفى يخدم عددا كبيرا من المواطنين، من قرية سامول وأكثر من قرية محيطة بها، وأنها سوف تساهم فى توفير الوقت والجهد على المواطنين وستدعم منظومة الصحة بالغربية، خاصة أنها تضم عددا كبيرا من التخصصات.

وأشارت الدكتورة هيام أبو حمر مدير الطب العلاجي، إلى أنه تم إنشاء المركز الطبي ودعمه بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية بتكلفة مالية ضخمة، من أجل تحقيق المنفعة العامة، مؤكدا أن كل الأموال التي أنفقت على إنشاء المركز الطبي من المجتمع المدني ورجال الأعمال وهي مخصصة لعمليات اليوم الواحد وأقسام داخلية للغسيل الكلوي وجراحات المسالك البولية، ومركز كامل للعلاج الطبيعي ووحدة حضانات متكاملة ولكنها تحتاج إلى دعمها بالأطباء وأخصائيات التمريض المتخصصين لرفع الخدمات العلاجية المقدمه لآلاف المرضى.

جاء ذلك فى إطار حرص أهالي وأسر وعائلات القرية على مواصلة الكفاح وتلبية دعوات رئيس الجمهورية بضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، ومشاركة رجال الأعمال في دعم مؤسسات الدولة ورفع الخدمات المقدمة للفقراء والقرى الأكثر احتياجا على مستوى محافظات الجمهورية.