مصادر: تحقيقات مصرية كشفت نقل أموال الإخوان إلى إيران

قالت مصار لقناة "العربية" الإخبارية، إن تحقيقات مصرية كشفت اختراق الإخوان للجاليات العربية بأوروبا، مشيرة إلى أن جهات أمنية تفتح ملفات تنظيم الإخوان في مصر منذ 2012.

وأوضحت المصادر أن التحقيقات المصرية كشفت عن نقل الإخوان أموالهم إلى إيران مؤخرًا، مشيرة للقناة الإخبارية، إلى أن عناصر إخوانية رحلت من الكويت كشفت عن تنسيق مع الإخوان في تركيا.

وأضافت المصادر أن القاهرة أبلغت دولًا خليجية بمعلومات دقيقة عن تحركات الإخوان، مشيرة إلى أن تحقيقات مصرية كشفت عن تشكيل الإخوان عناصر شديدة الخطورة في الخليج.

وتابعت المصادر قائلة إن تحقيقات مصرية كشفت عن مخطط إخواني لإقامة مشاريع في الخليج. وأوضحت المصادر أن تحقيقات مصرية ستؤدي إلى القبض على المزيد من عناصر الإخوان، مضيفة أن الإخوان الهاربين إلى تركيا بدأوا ضخ استثمارات كبيرة في ليبيا.

وقالت المصادر إن جمعيات خيرية أوروبية تابعة للإخوان دعمت تنظيمات إرهابية في سوريا، موضحة أن مصر أمدت دولًا أوروبية بمعلومات عن جمعيات خيرية تابعة للإخوان.