عضو الشيوخ الفرنسي: نسعى لإصدار قانون ضد الإخوان والجماعات الإرهابية

قالت جاكلين أوستاش برينيو، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي والحزب الجمهوري الفرنسي، إنها تنتمي للحزب الجمهوري الذي يمثل كتلة معارضة ضد الحكومة الفرنسية، ويشغل أغلبية المقاعد في مجلس الشيوخ، ويتبع هذا المجلس النهج الفكري للرئيس الأسبق ساركوزي، وكان مرشحنا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة فرانسو فيون.

وأضافت "برينيو" خلال استضافتها في لقاء على فضائية “ten”، أن حزبها يحظى بغالبية المقاعد في الشيوخ، ويستعد الحزب لتجهيز مرشح له في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن الوقت مبكر للحديث عن الانتخابات خاصة أن هناك انتخابات محلية هامة ستجرى منتصف العام المقبل.

وأوضحت "برينيو" أن اليمين الحكومي التقليدي الذي حكم فرنسا لفترات طويلة للأسف لديه فرصة كبيرة للعودة إلى الحكم عندما يحين الوقت سنتقدم بمرشح رئاسي.

وتابعت "فرصتنا كبيرة والانتخابات الرئاسية الماضية شهدت توترات غير طبيعية وتقدمنا بمرشح رئاسي لكنه واجه حملة مضادة وكان أمامنا مرشحين مرشح لليمين المتطرف والمرشح الآخر الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون واضطرنا للاختيار بين مرشحين لم نحبذ كل منهما وأصبحنا في موقف غير معهود كما حصل مرشحنا فيون على نسبة 20% مقابل 23% لماكرون والحملة الإعلامية لماكرون كانت جيدة وهذا ما ساعده في الفوز".

وأشارت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي والحزب الجمهوري الفرنسي، إلى الحزب سيعمل على العودة للسلطة مرة أخرى ببرامج طموحة تلبي رغبة الفرنسيين.

وألمحت أن الحكومة الفرنسية صاغت عدة تقارير ضد جماعة الإخوان الإرهابية خاصة بعد أن كانت هناك 3 هجمات وحشية في فرنسا على يد متطرفين ونوهّت إلى الحزب سيحشد جميع الفرنسيين من أجل الضغط لإصدار هذه القوانين الصارمة.

ويزور الرئيس عبد الفتاح السيسي فرنسا في زيارة رسمية لتعميق العلاقات بين مصر وفرنسا.