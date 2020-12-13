محافظ الفيوم وأصدقاء مرضى الجذام يبحثان توفير الخدمات الطبية للمصابين
تقديم مساعدات عينية وطبية لعدد من 160 إلى 200 مريضا بالجذام بالفيوم
كتب:
أسماء أبو السعود
08:22 م | الأحد 13 ديسمبر 2020
محافظ الفيوم وفريق "أصدقاء مرضى الجذام" يبحثان توفير الخدمات الطبية
استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء اليوم الأحد، أعضاء فريق "أصدقاء مرضى الجذام"، الذي يضم عددًا من المؤسسات والجمعيات الأهلية الشريكة في مجال رعاية مرضى "الجذام"، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وأحمد جلال منسق عام الفريق.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أنّ الهدف من اللقاء، بحث سبل التعاون المشترك بين محافظة الفيوم وأعضاء فريق "أصدقاء مرضى الجذام"، من أجل توفير الخدمات الطبية والعلاجية لمرضى الجذام من أبناء المحافظة، موضحًا أنّ الفريق يضم مجموعة من الجمعيات والمؤسسات الخيرية منها فريق "العطاء حياة"، ومؤسسة "هوسبس مصر"، ومؤسسة "شباب بيحب الخير".
وأضاف المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أنّ زيارة فريق "أصدقاء مرضى الجذام" إلى محافظة الفيوم جاءت على هامش افتتاح عيادة الأمراض الجلدية والجذام بالفيوم بعد رفع كفاءتها، وتنظيم قافلة صباح اليوم لتقديم المساعدات العينية والطبية لعدد من 160 إلى 200 مريضًا بالجذام.
وأكد "التوني" أنّ المحافظ قد أصدر توجيهاته لوكيل وزارة الصحة، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بتذليل كافة العقبات أمام الفريق خلال فعاليات القافلة.
وثمّن المحافظ جهود الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التخفيف من معاناة المرضى وذويهم، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات بجميع مرضى الجذام بمحافظة الفيوم والإجراءات الطبية التي تم اتخاذها حيالهم، وعدد من تماثلوا للشفاء منهم.
وعقب انتهاء اللقاء، قام أعضاء فريق "أصدقاء مرضى الجذام"، بتقديم درع الفريق لكلٍ من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وذلك تقديراً لجهودهما المبذولة في رعاية مرضى الجذام من أبناء محافظة الفيوم، كما قدم المحافظ دروع المحافظة للجهات الشريكة بمبادرة 2020 مصر بلا جذام يد بيد.