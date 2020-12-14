Dawn of the Mummy.. قصة فيلم رعب أمريكي شارك فيه أحمد راتب (صور)

يعد الفنان أحمد راتب واحدًا من الوجوه الفنية المميزة لدى المصريين من خلال الأعمال التي شارك بها، سواء السينمائية أو المسرحية أو في الدراما التلفزيونية، وقد أحبه الجمهور وتعلق به منذ ظهوره في سبعينيات القرن الماضي، واستطاع بفضل موهبته الاستثنائية أن يحفر مكانة خاصة في قلوب محبيه، طوال مشواره الفني الذي إمتد لما يقارب الأربعون عاما قدم فيه مئات الأعمال.

وقدم الفنان أحمد راتب خلال مشواره الفني ما يقارب من 500 عمل فني خلال مسيرته تنوعت ما بين السينما والمسرح والدراما التليفزيونية والإذاعية، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم، 14 ديسمبر عام 2016، عن عمر ناهز 67 عامًا.

واستطاع أحمد راتب أن يقدم عددًا من الأدوار التي ظلت عالقة بأذهان الجمهور والتي تعد من العلامات المميزة في تاريخ الفن المصري، فمن الصعب نسيان تجسيده لشخصية "السحت" في مسلسل "المال والبنون" بجزئيه، كما برع في تقديم شخصية "الكحيت" في مسلسل "ناس وناس" والذي قدمه في إطار كوميدي مختلف.

مشاركة أحمد راتب في فيلم الرعب "Dawn of the Mummy" ببداياته الفنية

وبالرغم من شهرته ونجاح الفنان أحمد راتب، إلا أن هناك العديد من الجمهور لا يعلمون بأن "راتب" كان له تجربه في السينما الأمريكية ببداياته الفنية مطلع ثمانينيات القرن الماضي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رعب تشويقي من خلال مجموعة من عارضات الأزياء خلال رحلتهم إلى مصر يزعجون قبر أحد المومياوات، ما يعيد إحياء لعنة قديمة مع استيقاظ المومياء والعبيد الذين دفنوا في الصحراء قبل آلاف السنين، ويكون قرارهم الرغبة في الانتقام وأكل اللحم البشري.

وشارك في بطولة الفيلم بريندا سيمر شيدر، باري ساتيلس وإبراهيم خان، وجاء الفيلم للمخرج المصري فاروق عجرمة، والذي شارك في كتابة السيناريو أيضًا مع داريا برايس، رونالد دوبرين.

وجسد أحمد راتب خلال أحداث الفيلم شخصية "عمر" أحد العاملين في حراسة المقابر، وعرض الفيلم في السينما الأمريكية منذ 40 عامًا في 11 ديسمبر عام 1981، وتم تصوير أحداث الفيلم ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي شارك بها الفنان أحمد راتب وعرضت بعد وفاته كان فيلم "جواب اعتقال"، ومسلسل "الأب الروحي"، والذي عرض عام 2017 من بطولة محمود حميدة، وسوسن بدر، وعدد كبير من الفنانين.