إبراهيم فايق ينصح مرضى القلب بعدم مشاهدة نهائي إفريقيا: ده فيلم رعب

ناشد الإعلامي إبراهيم فايق، مُقدم برنامج "جمهور التالتة" الذي يُعرض عبر قناة "أون تايم سبورت 2"، مرضى القلب، بعدم متابعة المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي أبطال إفريقيا، مساء اليوم الجمعة.

وكتب فايق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "دكاترة القلب بينصحوا اللي عنده أي مشاكل لها علاقة بالضغط أو السكر، أو سبق له أي إصابة بجلطات أو أجرى عمليات في القلب، ومش هيقدر يتحكم في انفعالاته، رجاء لا يشاهد الماتش".

وتابع: "الماتش ده فيلم رعب متكامل الأركان، شدة الحزن تجلب المشاكل، وشدة الفرح أيضًا، ربنا يسترها عليكم وعلينا".

وكان الإعلامي إبراهيم فايق، قد استأنف قبل يومين، تقديم برنامجه "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورت 2"، بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

وكتب عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "على بركة الله.. غدًا الأربعاء أعود للظهور مجددا عبر برنامج جمهور التالتة، واحدة واحدة كده مع بعض، معنديش كلام أقدر أشكر بيه كل الناس، كل الناس بمعنى كل الناس، ربنا نجاني بفضل دعواتكم، وحرفيًا أنا اكتشفت إن أنتم الرحلة والكنز والعزوة اللي بتحامى فيها، ربنا يخليكم ليا".

وكان إبراهيم فايق، قد تعرض لجلطة بالرئة، قبل أيام، دخل على أثرها العناية المركزة، لإجراء جراحة عاجلة، قائلًا: "شعرت بألم شديد في الصدر والظهر والذراع بشكلٍ مفاجئ خلال طريقي لتقديم البرنامج، وغيرت اتجاهي وذهبت إلى المستشفى رغم إن ماكنش عندي أمل خالص إنى أوصل المستشفى".

وقال في تصريحٍ تليفزيوني، إنه ذهب إلى المستشفى بين الحياة والموت، مطالبًا الجميع بأن يتقوا الله: "ممكن في أي يوم أكون مش موجود، مش عاوز صورتي تتشوه التعب ملوش علاج بتناول هرمونات".

وأرجع إبراهيم فايق سبب إصابته إلى بعض الجينات الوراثية في عائلته ورثها عن والده المتوفى، مُعربًا عن استيائه الشديد من شائعة وفاته التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وألمح المذيع الرياضي بأن وعكته الصحية الأخيرة جعلته يرى أشياء ربما لم يعشها من قبل، بسبب مرضه الشديد وتوقعه الوفاة في أي وقت، إلا أن الطبيب المعالج له عالجه بشكل سريع، مشيرا إلى أن شقيقه أيضا لديه رسم قلب غير مبشر، وتم التعرف على ذلك أثناء مرافقته له في المستشفى.

يذكر أن إبراهيم فايق في بداياته، تعرّف إلى الإعلامي أحمد شوبير الذي ساعده في دخول مجال الإعلام، حيث عمل معه كمراسل في قناة الحياة عام 2008 ببرنامج "الكورة مع شوبير"، وبعد 3 أشهر من عمله كمراسل، قبل أن يقرر "شوبير" أن يجعله يقدم فقرة "الأجندة" في آخر برنامجه لمدة 3 دقائق.

تدرج "فايق"، في قناة الحياة، حتى قدم البرنامج الرياضي الرئيسي بها "الملاعب اليوم"، ثم انتقل بعدها لقناة "مودرن كورة" فقدم الاستوديوهات التحليلية، وقدم البرنامج الرئيسي أيضًا "كورة النهاردة"، و"كورة عربية"، و"كورة نيوز"، حتى انتقل بعدها لقناة "مودرن سبورت"، ليعمل مع الإعلامي أحمد شوبير مجددًا.

انضم لمجموعة قنوات "cbc"، حيث قدّم برنامج "ساعة رياضة" على شاشة cbc Extra لمدة سنتين و3 أشهر، حتى مارس 2016، تلاه برنامج "السوبر" حتى أغسطس 2016، ثم انتقل بعدها إلى قناة soprts dmc في سبتمبر من نفس العام، لتقديم برنامج "الحريف"، وانتقل بعدها إلى قناة "النهار"، قبل أن يستمر في قناة "أون تايم سبورت".

كما يخوض تجربة العمل الإذاعي، من خلال تقديم برنامج "ملعب 9090" على "الراديو 9090"، منذ فبراير 2015 حتى الآن.