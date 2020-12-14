انفجار في سفينة نفط بميناء جدة السعودي

قالت شركة "هافنيا" للشحن، اليوم، إن إحدى ناقلات النفط التابعة لها أصيبت من قبل مصدر خارجي مجهول، ما تسبب باشتعال حريق ووقوع انفجار أثناء تفريغ السفينة في ميناء جدة بالسعودية.

وأوضحت الشركة، في بيان على موقعها في الإنترنت: "أصيبت بي دبليو راين-التي ترفع علم سنغافورة- من مصدر خارجي أثناء تفريغها في جدة بالمملكة العربية السعودية، في نحو الساعة 00:40 بالتوقيت المحلي مما تسبب في انفجار وحريق لاحق على متن السفينة".

وأضافت الشركة أن الطاقم أخمد الحريق، ولم يصب أي من أفراد طاقم الناقلة البالغ عددهم 22 شخصا، مشيرة إلى أن أضرارا لحقت بأجزاء من جسم السفينة.

من جانبها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية- مؤسسة لتبادل المعلومات تابعة للبحرية الملكية البريطانية- إن انفجارًا ضرب سفينة قبالة ميناء جدة السعودي على البحر الأحمر، موضحة أن الانفجار وقع أمس الأحد.

وحثت الهيئة، السفن في المنطقة على توخي الحذر. والشهر الماضي، اتهمت السعودية، الحوثيين في اليمن بالمسؤولية عن هجوم بلغم ألحق أضرارا بناقلة قبالة سواحل المملك.

من جانبه، ندد أعضاء مجلس الأمن الدولي، أمس، بالهجمات التي شنها الحوثيين على المنشآت النفطية السعودية في جدة، في 23 نوفمبر الماضي، مؤكدًا، الالتزام بعملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مطالبا بتنفيذ اتفاق الرياض، كما دعا الأطراف اليمنية إلى الاجتماع بشكل عاجل تحت رعاية المبعوث الأممي مارتن جريفيث.

وكان الحوثيون، أعلنوا في 23 نوفمبر الماضي، أنهم أطلقوا صاروخا على محطة لتوزيع المنتجات البترولية شمال جدة، وأكدت السلطات السعودية لاحقا الهجوم.

وقالت شركة أرامكو السعودية، إن إمداداتها في الداخل لم تتأثر بهجوم شنه الحوثيون على محطة لتوزيع المنتجات البترولية شمال جدة، وإن العمليات استؤنفت بعد 3 ساعات من الواقعة.

وارتفعت أسعار النفط، اليوم، بفضل الآمال بأن يقود البدء باستخدام لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى زيادة الطلب على الوقود بينما أدى انفجار بناقلة نفط في السعودية إلى إثارة توتر بالسوق، وفقا لما ذكرته شبكة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.50% إلى 50.72 دولار للبرميل، بحلول الساعة 11:20 بتوقيت جرينيتش، بينما ارتفع خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 1.37% إلى 47.21 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته شبكة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

واستمرت مكاسب النفط وسط حالة من القلق بعد أن قالت شركة شحن إن إحدى ناقلات النفط التابعة لها أصيبت من قبل "مصدر خارجي" مجهول أثناء تفريغ السفينة في ميناء جدة بالسعودية.

وقال فيرندرا شواهان المحلل في "إنرجي أسبكتس": "تعكف السوق على تقييم تعطل الإمدادات من هذه الحوادث قياسا إلى أحجام (الإمدادات) التي ستعود من إيران"، مضيفا أن تفشي الفيروس في الغرب أضر بالطلب. وتابع "لذا فإن تقلبات الأسعار لا تبعث على الدهشة".