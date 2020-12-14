وفاة إمام وخطيب متأثرا بكورونا في كفر الشيخ  

توفى الشيخ عبده كمال الشافعي، أمام وخطيب بمدينة سيدي غازي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، داخل مستشفى سيدي غازي المركزي، بعد نقله للعناية المركزة.

ونعت مديرية أوقاف كفر الشيخ، برئاسة الشيخ محمد يونس وكيل الوزارة والشيخ عطا بسيوني مدير إدارة الدعوة، والشيخ ياسر الصردي مدير إدارة أوقاف شرق كفر الشيخ، وعموم المفتشين والأئمة، الفقيد الذي كان يتمتع بحب الجميع، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وتخرج الفقيد من كلية الشريعة والقانون بطنطا، وعين إمامًا وخطيبًا عام 1996، وسيتم دفن الفقيد بمقابر أسرته وسط إجراءات احترازية ووقائية اليوم.

وأمس توفيت المهندسة أشواق مجدي الهلاوي (24 عاما)، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، عقب أيام قليلة من ولادتها لطفلتها، ليعم الحزن بين أسرتها وجميع أبناء قريتها والقري المجاورة بقرية الرباعية ببحر ببيص مركز الرياض في كفر الشيخ.

تخرجت "أشواق" من كلية الهندسة جامعة الأزهر، وتزوجت منذ عام، وأصيبت بفيروس كورونا قبل أن يفاجها آلام المخاض ويتم نقلها للمستشفى لتضع مولودتها، ولكن ساءت حالتها الصحية، ولفظت أنفاسها الأخيرة، أول أمس السبت.

ونعى أهل الرياض في كفر الشيخ، المهندسة الشابة، وذلك عبر منشورات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مؤكدين أنها كانت مثالاً للأدب والأخلاق ومحبة للخير.

وسجلت مستشفى الحامول المركزي، وفاة مسن متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد، خلال تواجده بالرعاية المركزية بالمستشفى.

واكد مصدر طبي أن حالة الوفاة التي سجلت لمصاب بفيروس كورونا المستجد لرجل "ع. ع. ع" يبلغ من العمر 60 عاما، حيث سجلت الوفاة، هبوطا حادا بالقلب نتيجة التهاب رئوي وتوقف بعضلة القلب بسبب عدوي الفيروس.

وتزايدت حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية، بالمحافظة وفق إحصائيات مديرية الصحة.