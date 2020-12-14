إصابات كورونا تقترب من 360 ألف حالة في إسرائيل

أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بـ 1844 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى حوالي 360 ألف حالة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، اليوم: "تم تسجيل 1844 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 357859، كما تم تسجيل 16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2999"، وفقا لما ذكرته شبكة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضحت بيانات الوزارة، أنه يوجد حاليا 353 مريضا في حالة خطيرة.

وبدأت السلطات بالخروج الجزئي من قيود الحجر الصحي المفروض في إسرائيل، بما في ذلك إعادة فتح رياض الأطفال واستئناف الأعمال التجارية وبعض النشاطات الأخرى.