متوسط أعمارها 31.. معلومات عن إسواتيني بعد وفاة رئيس وزرائها بكورونا

أعلنت حكومة مملكة إسواتيني الإفريقية، وفاة رئيس الوزراء أمبروز دلاميني عن عمر يناهز 52 عامًا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، عقب دخوله المستشفى في جنوب إفريقيا بعد تدهور حالته الصحية.

وقال نائب رئيس الوزراء في بيان، "لقد أمر أصحاب الجلالة بإبلاغ الشعب بوفاة رئيس الوزراء أمبروز ماندفولو دلاميني الحزينة والمفاجئة، وتوفى وهو تحت الرعاية الطبية في مستشفى بجنوب إفريقيا".

وبلغ إجمالي وفيات فيروس كورونا في إسواتيني 127 حالة وفاة من ضمنهم رئيس الوزراء، بينما سجلت أول حالة وفاة بالفيروس في 6 مايو الماضي، بينما بلغ إجمالي الإصابات في المملكة الأفريقية 6.379 حالة، وفقًا لإحصائيات موقع "وورلد ميتر".

وفي ما يلي أهم المعلومات عن الدولة الإفريقية:

- قرر الملك مسواتي الثالث تغيير اسم بلاده من مملكة سوازيلاند لمملكة إسواتيني، في عام 2018 بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ50 لاستقلال المملكة، وهو اسمها قبل الاستعمار البريطاني، ونالت الاستقلال الكامل في 6 سبتمبر 1968.

- تعاني مع ملف الصحة بصورة كبيرة حيث تنتشر مجموعة كبيرة من الأمراض الوبائية على أرضها، بالشكل الذى أدى إلى انخفاض متوسط الأعمار فيها من 60 إلى 31 عاماً، بسبب الوباء المزدوج السل والإيدز، وتسجل أعلى المعدلات العالمية في إصابات الإيدز وتبلغ 25% من البالغين.

- تختلف الفصول في المملكة الإفريقية عن نصف الكرة الشمالي، حيث يكون فصل الشتاء في الفترة من يونيو إلى أغسطس، بينما يبدأ فصل الصيف من نوفمبر إلى مارس.

- التعليم الإسواتيني غير إلزامي، ولكنه مجاني في المرحلة الابتدائية وللأطفال الأيتام والمعاقين.