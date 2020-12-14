جنايات الإسكندرية تقضي بسجن "البرنس" 3 أشهر بتهمة الكسب غير المشروع

قضت الدائرة 36 بمحكمة جنايات الإسكندرية، في جلستها المنعقدة اليوم، بالسجن 3 أشهر وغرامة مالية 100 جنيه بحق "حسن البرنس" القيادي بجماعة الإخوان المسلمين "الإرهابية"، ونائب محافظ الإسكندرية الأسبق، في القضية رقم 14468 لسنة 2020 والمقيدة برقم 30 لسنة 2020 كسب غير مشروع، لاتهامه بالتربح.

كان جهاز الكسب غير المشروع أحال القيادي الإخواني حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية في عهد الجماعة الإرهابية، إلى محكمة الجنايات بتهمة استغلال النفوذ وتضخّم الثروة التي وصلت إلى 3.5 مليون جنيه، حصل عليها بطريق الكسب غير المشروع.

وتضمّن قرار إحالة "البرنس" إلى محكمة الجنايات قيامه خلال الفترة من 2012 حتى 2013، باستغلال نفوذه الوظيفي الذي يتولاه، والحصول لنفسه ولزوجته وأولاده على كسب غير مشروع مقداره 3.5 مليون جنيه، وهي الزيادة الطارئة في ثروته، ولا تتناسب مع مواردهم المشروعة، وعجز عن إثبات مصدر مشروع له.

وأشار قرار الإحالة إلى أن البرنس استغل تعاظم دوره أثناء حكم الإخوان في الحصول على مزايا ومنافع، ويمتلك أموالًا سائلة ومنقولة وأسهمًا وسندات بالشركات، وعدداً من الشقق بجانب مبالغ مالية وعجز عن تبرير الزيادة الطارئة في ثروته.