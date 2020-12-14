تصدع العقارات وإخلاء السكان.. معاناة متكررة في الإسكندرية

زاد تصدع العقارات في مدينة الإسكندرية، بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة خاصة في فصل الشتاء والذي يشهد نوات المدينة التي تتسبب في ظهور كافة المخالفات والأخطاء في البناء.

وشهدت آخر أزمة تصدع عقار جديد بمنطقة محرم بك، والتي شهدت أيضا الكثير من التصدعات خاصة في الفترة الأخيرة وكان آخرها انهيار عقار قديم .

وما بين معاناة عشرات السكان والبحث عن سكن بديل أو إنهاء حياتهم تحت الأنقاض ، يصبح تصدع العقار ضارا ليس فقط على أصحاب العقار أنفسهم بل على العقارات المجاورة.

فكل تصدع لعقار ينتج عنه إخلاء ما يقل عن 3 عقارات أخري بجواره مما يشير إلى توسع الأزمة خاصة في ظل البحث عن بديل إذا كان العقار قديم والسكان لا يملكون أي مأوى.

واقعة تصدع عقار بمحرم بك وإخلاء آخرين من السكان

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، فضلا عن استدعاء أعضاء لجنتي المنشآت الآيلة للسقوط والبت الفني، لإعطاء القرار النهائي بشأن القرارين المتصدعين بمحرم بك.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا من الأهالي يفيد تصدع العقارين 17 و9 شارع حسبو متفرع من شارع جرين بمنطقة محرم بك بحي وسط أمس.

وانتقل المحافظ ومسؤولو حي وسط وضباط قسم شرطة محرم بك وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى فرض كردون أمني بمحيط العقارين.

وتبين من الفحص أن العقارين، بناء حديث، الأول رقم 17 مكون من أرضي و11 طابقا، بناء عام 2002، والثاني رقم 9 مكون من أرضي و14 طابقا، بناء عام 2011.

وكشفت المعاينة الأولية عن سقوط كتلة خرسانية في منور العقار رقم 17، ما أدى إلى تصدعه وحدوث شروخات بطول العقار وانفصال حوائطه عن العقار المجاور له رقم 9، دون حدوث إصابات.

وقال المحافظ إن العقار الأول المتصدع رقم 17 مرخص حتى الطابق الرابع وصادر له 10 قرارات إزالة حتى الطابق الحادي عشر منذ عام 2002.

وأوضح الشريف، أن العقار الثاني رقم 9 مرخص حتى الطابق الرابع وصادر له 16 قرار إزالة حتى الطابق الرابع عشر منذ عام 2011.

وأصدر المحافظ قرارا بإخلاء العقارين بالكامل من السكان دون المنقولات، وتكليف مديرية التضامن الاجتماعي، لاتخاذ اللازم تجاه السكان من تقديم مساعدات وغيرها.

وكلف المحافظ كافة الجهات الأخرى المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وفصل كافة المرافق حفاظا على أرواح المواطنين والعقارات المجاورة.