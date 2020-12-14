مسافرون: السياحة ستعود بكامل قوتها في أغسطس المقبل

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، إن الفترة القادمة ستشهد العودة تدريجيا للسياحة في مصر والعالم في ظل توافر مصل كورونا، والبدء في تطعيم المواطنين به سواء في مصر أو في الخارج، خاصة في دول أوروبا وهي السوق الرئيسية المصدرة للسياحة الأجنبية الوافدة إلى مصر.

وأضاف "عبداللطيف"، في تصريحات له، أنه يتوقع في ظل الظروف الراهنة عودة السياحة لمصر تدريجيا بداية من مارس القادم، على أن تعود إلى طبيعتها خلال أغسطس من العام نفسه مع اهتمام القيادة السياسية.

وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أسهم بشكل كبير فى دعم السياحة والترويج لها خلال مشاركته بالمحافل الدولية ولقاءاته مع رؤساء دول العالم ودعوتهم لزيارة مصر والاستمتاع بأجوائها الرائعة.

وأكد أن العالم متعطش لعودة السياحة من جديد بعد فترة توقف، مشيراً إلى أن شركات الطيران ستبدأ تدريجياً في تخفيف الإجراءات الاحترازية مع عودة الحياة إلى طبيعتها وانتشار تطعيمات لقاح كورونا بين مواطني العالم.

ونوه بأنه في ظل الظروف الحالية وبدء عودة السياحة لا بد أن نكون مستعدين لذلك من خلال تشكيل لجنة تضع رؤية وخطة واضحة المعالم والأهداف تشترك فيها جميع الجهات المعنية من وزارت السياحة والآثار والطيران والداخلية والكهرباء والمالية والتضامن والبنك المركزي ومحافظي المدن السياحية والغرف السياحية والاتحاد وجمعيات الاستثمار السياحي، بجانب الهيئة العامة للاستعلامات، للاستعداد بقوة لعودة التدفقات السياحية.

وأشار إلى أن دور اللجنة من الممكن أن يشمل وضع الخطط التسويقية الجاذبة وتوفير تسهيلات إقراض القطاع السياحي من البنوك لإعادة الإحلال والتجديد والتطوير، وإجراء حملات تسويقية خارجية عبر السوشيال ميديا وحملات دعائية داخل الأسواق المستهدفة ودراسة مساندة الكهرباء والتأمينات والضرائب للقطاع خلال الفترة المقبلة.