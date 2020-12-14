مجاهد: أداء البنات متميز في التعليم الفني عن الأولاد

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن أداء البنات متميز في التعليم الفني عن الأولاد، متابعا: "في أسوان هناك محطات توليد كهرباء والطاقة الشمسية ويتخصص فيها أكثر من مدرسة، تستحوذ البنات فيها على نسبة أكبر من الأولاد، ولديهن حماس أكثر أيضا".

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية ten، أن البنات يقمن بتشغيل مصانع الملابس الجاهزة في بورسعيد، وأيضا في محافظة الشرقية في مدينة العاشر من رمضان نسبة البنات أكثر".

وتابع أن كمية البنات التي تلتحق بالتعليم الفني في محافظة الإسكندرية أكثر ليس فقط في التعليم الصناعي، والملابس الجاهزة، والطاقة الشمسية، ولكن أيضا في مجال الفندقة، والمطاعم، مؤكداً أن "أداء البنات رائع، ونظراً لسنهم بيكونوا هاديين ومطيعين، وهذا مؤشر جيد وينفعنا وبيثبت أيضا دور المرأة المصرية".

وأكمل: "أتوقع خلال السنوات القادمة سنكسب نقاطاً إضافية والتعليم الفني وقبل الجامعي في مصر يتطور أكثر"، لافتا إلى أن المناهج الجديدة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعتمد بشكل أساسي على استخدام تكنولوجيا المعلومات في الامتحانات وهو شغل لم يسبق له أن تم قبل ذلك وستظهر آثاره بشكل واضح خلال السنوات القادمة.

وعلق الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، على دخول مصر في التصنيف العالمي للتعليم الفني، قائلا: إن التصنيف الذي صدر في 9 ديسمبر الجاري هو تصنيف عن طريق البرنامج المائي للأمم المتحدة بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا التصنيف يتم عمله منذ 4 سنوات بصفة منتظمة، "بيطلع ما يسمي بمؤشر المعرفة بيرتب الدول".

وأضاف، أنه منذ عام 2017 يدرس بيانات 138 دولة حول العالم وكل القارات في مجالات مختلفة منها مجال التعليم قبل الجامعي، وليس فقط التعليم الفني، وأيضاً التعليم العالي، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والاقتصاد، وكل هذه الأشياء تمثل مؤشر المعرفة 7 قطاعات أو مؤشرات رئيسية، متابعاً: "كل مؤشر بداخله مؤشرات فرعية وعدد كبير جداً من الأسئلة، وبالتالي يدرس بيانات الدولة مثل بيانات التحاق الطلاب بالتعليم الفني، ونسبة الطلاب الذين انتهوا من التعليم الأساسي، واختاروا أن يلتحقوا بالتعليم الفني".