افتتاح أول مركز لرعاية أطفال التوحد في مطروح بـ3.5 مليون جنيه

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح والدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، مركز الرعاية لأطفال التوحد بمدينة مرسى مطروح، اليوم، ويعد المركز الأول من نوعه الذي يقدم خدمة ورعاية أطفال التوحد والتخفيف عن أسرهم، بتكلفة 3.5 مليون جنيه على مساحة 1800م2 .

وقال "شعيب" إن افتتاح مركز رعاية أطفال التوحد ضمن المشروعات الجارى افتتاحها بمناسبة إحتفالات محافظة مطروح بعيدها القومى التي تقتصر هذا العام على افتتاح عددا من المشروعات الخدمية والتنموية، وتكريم المتميزين فى مختلف المجالات وسط إجراءات إحترازية وقائية ضد فيروس كورونا حرصا على سلامة الجميع.

وأكد المهندس محمد الباهي، وكيل وزارة الإسكان، أن مركز علاج التوحد مكون من 11 غرفة تضم قاعات للعلاج الحسى والوظيفى والتخاطب إلى جانب القاعات التعليمية بالإضافة إلى الجزء الترفيهى الذي تم إنشاؤه من خلال متخصصين.

من جانبها وجهت الدكتورة دينا عثمان، نائب المحافظ الشكر لمحافظ مطروح على اهتمامه ودعمه لرعاية أبنائه من المصابين بالتوحد، وإستجابته السريعة لمطالب المواطنين من أولياء الأمور بسرعة تجهيز مقر رعاية نهاري لأبنائهم وتأهيلهم علي أعلي مستوى كمركز للرعاية والتعليم الخاص بتلك الفئة وإحتياجاتهم الخاصة وذلك تيسيراً عليهم.

ولفت محافظ مطروح إلى أن المركز يعد الأول من نوعه بالمحافظة كمطلب لتقديم الرعاية المناسبة لهذه الفئة والتخفيف عن أولياء أمورهم وتوفيرا لمعاناة السفر والتكاليف المالية خارج المحافظة، مشيرا إلى أن المركز كان حلم وتحقق على أرض الواقع، بعد الإسراع في الإستغلال الأمثل للموقع وإعادة رفع كفاءته لإستقبال الأطفال، بالإضافة إلى إنشاء مكتب لذوى الإحتياجات الخاصة لأول مرة ليكون حلقة وصل بين المحافظة وهذه الفئة لعرض مطالبهم وتلبية إحتياجاتهم.