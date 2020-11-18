وكيل صحة مطروح: تعافي 79 حالة إصابة بكورونا داخل عزل النجيلة

أكد وكيل مديرية الصحة في محافظة مطروح، الدكتور محمد علي المتولي، أن هناك استعدادات على مستوى جميع المستشفيات في نطاق المحافظة، خاصةً في مستشفيات الفرز والعزل، استعداداً لموجة ثانية محتملة من جائحة فيروس كورونا.

وكشف وكيل مديرية الصحة، في تصريحات لـ"الوطن" اليوم الأربعاء، عن أن المديرية جهزت مستشفيات الصدر والحميات بمدينة مرسى مطروح، بطاقة 99 سريراً، من بينهم 69 سريراً في مستشفى الصدر، و30 سريراً فى مستشفى الحميات، بالإضافة إلى 5 أسرة عناية مركزة حديثة، وعدد 2 جهاز تنفس صناعي لمستشفى الصدر، وثالث لمستشفى الحميات، فضلاً عن أجهزة مضخة محاليل ومستلزمات طبية أخرى.

وأشار "المتولي" إلى أن مستشفى النجيلة للحجر الصحي تختص حالياً باستقبال الحالات الحرجة من مصابي كورونا، والذين تتطلب حالاتهم احتجازهم في العناية المركزة، وقال في هذا الصدد: "النجيلة شايلة حالات العناية المركزة على مستوى مطروح كلها، لديهم خبرة كبيرة، كأول مستشفى عزل في مصر، تعامل مع المرض بحكمة وبسالة".

وأضاف أن عدد حالات الشفاء التي تم تسجيلها في مستشفى النجيلة، ارتفع إلى 97 حالة، حتى الآن، من بين حالات الإصابة الحرجة التي استقبلها المستشفى، بعد عودة العمل به كمركز للعزل مرة أخرى، بعد تزايد الإصابات، وفي ضوء التحذيرات المتزايدة من موجة ثانية للفيروس.