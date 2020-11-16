صحة مطروح تنفي إصابة 18 من أسرة واحدة بكورونا: شخص واحد بعد تعافي اثنين

أعلنت مديرية الصحة بمطروح، عدم صحة الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إصابة 18 شخصًا من عائلة واحدة بفيروس كورونا، مؤكدة أن الإصابات لم تتعد شخصا واحدا بعد تعافي شخصين.

وأكدت المحافظة فى بيانها، مساء اليوم، أن الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح، وجّه الدكتور محمد علي، وكيل المديرية إلى إيفاد لجنة من الإدارة العامة للشئون الوقائية للتقصي والترصد بغرض الوقوف على حقيقة الأمر ومتابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا وتقديم الأدوية والمستلزمات الطبية والدعم المعنوى لهم.

وأوضح الدكتور محمد علي ان الفحص الميداني أكد عدم صحة ما تم تداوله من شائعات على مواقع التواصل الإجتماعى، وأن عدد الحالات الإيجابية كانت 3 مصابين، تعافت حالتان منهم، وتبقت حالة واحدة تحت الملاحظة بمستشفى عزل النجيلة، وحالته مستقرة، ونبه الأهالى إلى متابعة الأطباء وفرق الترصد الوقائى فى حينه وتقديم الأدوية للمخالطين، وأهابت مديرية الصحة بأهالى المحافظة عدم الانسياق وراء الشائعات.