محمد لطفي يبدأ تصوير فيلم عن المصارعين المحترفين بالإمارات

أعلن الفنان محمد لطفي، عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام"، تصويره خلال الفترة الحالية فيلمًا عن المصارعين المحترفين.

ونشر محمد لطفي صورة له بجوار علم مصر، معلقًا: "كل الحب والتحية من الإمارات الحبيبة.. بصور هنا فيلم عن مصارعة المحترفين مع المخرج المتميز محمد حارب ونخبة من النجوم الشباب".

وكان الفنان محمد لطفي قد شارك في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "النهاية" أمام الفنان يوسف الشريف، وتحدث الفنان محمد لطفي عن شخصيته التي جسدها خلال أحداث المسلسل قائلًا إنها كانت شخصية صعبة عليه، وذلك بسبب المكياج الذي كان يضعه على وجهه: "كان حقيقي، وكانوا بيحطوا المكياج سخن على وشي، وكانوا بيقعدوا ساعة يشلوه".

وأضاف الفنان محمد لطفي خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، من تقديم الإعلامي رامي رضوان، أنه عندما اُختير في المسلسل وجد أنه عمل مختلف عن باقي الأعمال الأخرى، وقام مخرج العمل باقتراح ذلك الدور عليه: "كان حابب الشخصية وحب يعملها شكل لحد ما وصلنا للشكل النهائي ده"، موضحا أنه كان يقوم بالتصوير أثناء اجتياح فيروس كورونا، ما اضطره إلى المكوث بأماكن العمل لأيام دون عودته لمنزله خوفا على أبنائه من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد أن كل المواقع التي قام بالتصوير فيها امتازت بوجود أطباء وممرضين وكانوا يقوموا بالاطمئنان على الجميع بشكل دوري ومتكرر خوفًا من إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه ظهر في 3 أعمال درامية بشهر رمضان الماضي، وهي "سلطانة المعز"، و"النهاية"، و"خيانة عهد".