روسيا تمدد حظر الاستيراد المفروض على منتجات غربية حتى نهاية 2021

مددت روسيا حظر الاستيراد المفروض على المنتجات الغذائية الغربية حتى نهاية 2021، وفرضت موسكو الحظر ردا على العقوبات الأمريكية والأوروبية التي فرضت عليها بسبب الأزمة الأوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ووفقا لوثيقة نشرت على البوابة الرسمية للحكومة الروسية، اليوم، فإنّ الحظر الغذائي جرى تمديده حتى نهاية العام المقبل، وتمت إضافة المملكة المتحدة إلى القائمة السوداء، وذلك بعد خروجها من الكتلة الأوروبية.

ويحظر استيراد مجموعة من المنتجات الزراعية والغذائية من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا والنرويج وأوكرانيا وجمهورية ألبانيا والجبل الأسود وآيسلندا وإمارة ليختنشتاين والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية.

وفرضت روسيا في أغسطس 2014 حظرا على استيراد منتجات مثل اللحوم والنقانق والأسماك والمأكولات البحرية والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان، وذلك ردا على العقوبات الغربية التي فرضت عليها آنذاك بحجة الأزمة الأوكرانية.