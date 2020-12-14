مواعيد تسليم أراضي العاملين بالخارج بالقاهرة الجديدة.. تبدأ من الغد

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قطع أراض عدة، بمساحات وأسعار مختلفة، وبشروط معينة.

وأعلن عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ غدا الثلاثاء الموافق 15/12/2020، وحتى يوم الخميس 22/4/2021، فى تسليم قطع أراضي العاملين بالخارج بمناطق (امتداد النرجس بالتجمع الثالث – شمال بيت الوطن 433 فدان NORTH HOUSE – الحى السابع بالمرحلة السادسة "بيت الوطن").

وأكد الوزير أنه يتم تسليم قطع الأراضى بمنطقة امتداد النرجس بالتجمع الثالث المنطقة B، القطع من 1: 20، يوم الثلاثاء 15/12/2020، والقطع من 21 : 40، يوم الأربعاء 16/12/2020، والقطع من 41 : 60، يوم الخميس 17/12/2020، والقطع من 61 : 80، يوم الأحد 20/12/2020، والقطع من 81 : 100، يوم الاثنين 21/12/2020.

والقطع من 101: 120، يوم الثلاثاء 22/12/2020، والقطع من 121 : 140، يوم الأربعاء 23/12/2020، والقطع من 141 : 160، يوم الخميس 24/12/2020، والقطع من 161 : 186، يوم الأحد 27/12/2020، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة D، من 1 : 20، يوم الاثنين 28/12/2020، والقطع من 21 : 40، يوم الثلاثاء 29/12/2020، والقطع من 41 : 60، يوم الأربعاء 30/12/2020.

والقطع من61 : 80، يوم الخميس 31/12/2020، والقطع من 81 :100، يوم الأحد 3/1/2021، والقطع من 101: 120، يوم الاثنين 4/1/2021، والقطع من 121 : 140، يوم الثلاثاء 5/1/2021، والقطع من 141 : 160، يوم الأربعاء 6/1/2021، والقطع من 161 : 180، يوم الأحد 10/1/2021، والقطع من 181 : 200، يوم الاثنين 11/1/2021، والقطع من 201 : 220، يوم الثلاثاء 12/1/2021، والقطع من 221 : 240، يوم الأربعاء 13/1/2021.

والقطع من 241 : 260، يوم الخميس 14/1/2021، والقطع من 261 :280، يوم الأحد 17/1/2021، والقطع من 281 : 300، يوم الاثنين 18/1/2021، والقطع من 301 : 320، يوم الثلاثاء 19/1/2021، والقطع من 321 : 340، يوم الأربعاء 20/1/2021، والقطع من 341 : 360، يوم الخميس 21/1/2021، والقطع من 361 : 380، يوم الأحد 24/1/2021، والقطع من 381 : 400، يوم الاثنين 25/1/2021، والقطع من 401 : 420، يوم الثلاثاء 26/1/2021. والقطع من 421 : 444، يوم الأربعاء 27/1/2021.

وأضاف رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة C، من 1 :20، يوم الأحد 31/1/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الاثنين 1/2/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 2/2/2021، والقطع من 61 : 80، يوم الأربعاء 3/2/2021، والقطع من 81 : 100، يوم الخميس 4/2/2021، والقطع من 101 : 120، يوم الأحد 7/2/2021، والقطع من 121 : 140، يوم الاثنين 8/2/2021، والقطع من 141 : 160، يوم الثلاثاء 9/2/2021، والقطع من 161 : 180، يوم الأربعاء 10/2/2021.

وبالمنطقة A القطع من 1 : 20، يوم الأحد 7/3/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الاثنين 8/3/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 9/3/2021، والقطع من61 : 80، يوم الأربعاء 10/3/2021، والقطع من 81 : 90، يوم الخميس 11/3/2021، وبالمنطقة F، القطع من 1 : 20، يوم الأحد 14/3/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الاثنين 15/3/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 16/3/2021، والقطع من61 : 80، يوم الأربعاء 17/3/2021، والقطع من 81 : 100، يوم الخميس 18/3/2021، والقطع من 101 : 122، يوم الأحد 21/3/2021.

أما القطع بالمنطقة G، من 1 : 20، يوم الاثنين 22/3/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الثلاثاء 23/3/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الأربعاء 24/3/2021، والقطع من61 : 80، يوم الخميس 25/3/2021، والقطع من 81 : 100، يوم الأحد 28/3/2021، والقطع من 101 : 120، يوم الاثنين 29/3/2021، والقطع من 121 : 140، يوم الثلاثاء 30/3/2021، والقطع من 141 : 160، يوم الأربعاء 31/3/2021، والقطع من 161 : 180، يوم الخميس 1/4/2021.

القطع من 181 : 200، يوم الأحد 4/4/2021، والقطع من 201 : 220، يوم الاثنين 5/4/2021، والقطع من 221 : 240، يوم الثلاثاء 6/4/2021، والقطع من 241 : 260، يوم الأربعاء 7/4/2021، والقطع من 261 : 280، يوم الخميس 8/4/2021، والقطع من 281 : 299، يوم الأحد 11/4/2021.

وأضاف رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالحى السابع بالمرحلة السادسة بيت الوطن بالمنطقة A، أرقام (84 – 156 – 69 – 76 – 79 – 104 – 170 – 80 – 85 – 129 – 73 – 127 – 125 – 133 - 122)، يوم الثلاثاء 15/12/2020، والقطع بالمنطقة B، أرقام (43 – 186 – 52 – 48 – 176 -224 – 223 – 168 – 171 – 174 – 172 - 178)، يوم الأربعاء 16/12/2020، والقطع بالمنطقة C، أرقام (97 – 16 – 113 – 155 – 88 – 60 – 61 – 81 – 50 – 89 – 7 - 77 - 58)، يوم الخميس 17/12/2020.

وتخصيص الأيام من الاثنين 19/4/2021: الخميس 22/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.​