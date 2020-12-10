وجه بإعادة يوتيرن مدينة العبور يا وزير الإسكان

نحن سكان الحي التاسع بمدينة العبور التابعة لمحافظة القليوبية، نعاني من عدم وجود يوتيرن في شارع جامعة عين شمسن أحد أكبر وأهم شوارع الحي التاسع بالمدينة، إذ قام الجهاز برصف الشارع وإغلاق اليوتيرن الذي كان يقود لمدينة السلام أو داخل مدينة العبور، وصار لزاماً على السائقين إذا أرادوا الدوران للخلف أن يقودوا لمسافة 2 كم حيث أقرب يوتيرن هناك، أو يجازفوا بالسير عكس الاتجاه، وهو ما يعرض المارة للخطر، ويعرض السائقين لارتكاب مخالفات مرورية، نناشد السيد الدكتور عاصم الحزار وزير الإسكان توجيه السادة المسؤولين في جهاز مدينة العبور بإعادة اليوتيرن مرة أخرى، حفاظاً على أرواح السكان والمارة.

عن الأهالي

سيد عبدالعاطي حنفي