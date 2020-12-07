بريدالوطن.. وجِّه بحل مشكلتى مع فاتورة مياه الشرب يا وزير الإسكان

أشكو من ارتفاع قيمة فاتورة مياه الشرب الخاصة بشقتى، والسبب عدم حضور قارئ العدادات لتسجيل القراءة منذ أكثر من ستة أشهر، ويتم تقدير قراءات جزافية، وبالتالى ارتفاع قيمة الفاتورة، وسبق أن تقدمت بشكوى لبوابة الشكاوى الحكومية، وكانت تحت رقم 3146915، وكان الرد للأسف كالتالى: أفادت شركة مياه الشرب بالإسكندرية بأنه بالبحث فى سجل العدادات تبين محاسبة المشترك بقراءات فعلية بانتظام، ويرجع ارتفاع الفاتورة إلى ارتفاع الاستهلاك عند المشترك، وعليه يجب على المشترك ترشيد الاستهلاك، وتم الاتصال بالشاكى وإبلاغه. وهذا لم يحدث على الإطلاق، فأنا غير مقيم بالشقة وأحضر على فترات متقطعة.. أناشد السيد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، النظر فى شكواى وتوجيه المسئولين بحلها.

محمد فاروق محمد أحمد - كرموز - الإسكندرية

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