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محمود مسلم

مستشار ميركل يستبعد رفع العزل العام في ألمانيا أوائل 2021

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(وكالات)
03:09 م | الإثنين 14 ديسمبر 2020
إصابات كورونا في ألمانيا

إصابات كورونا في ألمانيا

استبعد هيلجه براون، مدير مكتب المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم، رفع إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على نطاق واسع في البلاد أوائل العام المقبل، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

 وأشار "براون" لقناة "إن-تي في" n-tv الألمانية، إلى أنه "متفائل جدًا" بأن تشديد الإجراءات سيساعد في خفض أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث تبدأ ألمانيا عزلاً عاماً شاملاً يوم الأربعاء المقبل، لمواجهة ارتفاع معدلات انتشار هذا الفيروس.

وشدد مدير مكتب ميركل، على أن ألمانيا ستشهد "بعض الأيام العصيبة" خلال الشتاء، ما دامت "لم تتوافر بعد جرعات لقاح تكفي الجميع".

وأشار "براون" إلى أنه من "المستبعد جدًا"، القيام بتخفيف شامل لإجراءات مواجهة كورونا.

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