التعليم: غلق أي لجنة امتحانية حال الاشتباه بإصابات كورونا داخلها

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إغلاق أى لجنة امتحانية خلال امتحانات الترم الأول، والمنتظر أن تبدأ فى 23 يناير المقبل، حال ظهور أى حالات يشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا، ونقل الطلاب إلى لجنة آخرى، للحفاظ على سلامة وأرواح التلاميذ والمراقبين ورؤساء اللجان، مشيرة إلى أنه سيتم تجهيز لجان احتياطية بكل محافظة لنقل الطلاب فيها حال حدوث أى أزمات من شأنها تهديد سير العملية الامتحانية.

نائب وزير التعليم: تعقيم جميع اللجان قبل بداية الامتحانات خلال الترم الأول

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، أن الوزارة تواصل العمل من أجل الاستعدادات النهائية لامتحانات الترم الأول لصفوف النقل للعام الدراسي 2020/2021، لجميع المراحل التعليمية، مشيرا إلى أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها قبل بداية الامتحانات، موضحا أن جميع اللجان سيتوافر بها أدوات التعقيم والتطهير، للوقاية من فيروس كورونا.

مجاهد: قياس حرارة الطلاب بمختلف مراحل التعليم قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية

وقال "مجاهد"، فى تصريحات لـ"الوطن"، إنه سيتم قياس حرارة جميع الطلاب بمختلف مراحل التعليم لصفوف النقل قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، مشيرا إلى أنه لن يسمح بدخول أى طالب الامتحانات ودرجة حرارته مرتفعة، للحفاظ على أرواح الطلاب والمراقبين، والحفاظ على سير العملية الامتحانية، وعدم تعطلها.

نائب وزير التعليم: العام الدراسي الجديد يسير وفقا لما خططت له الوزارة

وأشار نائب وزير التعليم، إلى أن العام الدراسي الجديد يسير كما خططت له وزارة التربية والتعليم، مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية لم تتلقى أى شكاوى بوجود أزمات تؤثر على سير اليوم الدراسي بالمدارس منذ بداية العام الدراسي فى 17 أكتوبر الماضى، منوها إلى أن الوضع الصحي بالمدارس مستقر للغاية، ولا يوجد ما يستدعى إلى تعليق الدراسة بالمدارس بسبب كورونا.

مجاهد: جميع المدارس على مستوى الجمهورية تنفذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا

ونوه "مجاهد"، إلى أن جميع المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس وفناء المدارس والفصول الدراسية والمقاعد الخشبية وتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل الفصول وأثناء طابور الصباح، وتطهير دورات المياه، مؤكدا أن إصابات كورونا فى المنشآت التعليمية غير مقلقة.