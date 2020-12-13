مصدر بالصحة: 1000 إصابة بكورونا بدءا من يناير نتيجة تراخي المواطنين

أكّد مصدر بوزارة الصحة والسكان، ارتفاع عدد إصابات مصابي فيروس كورونا خلال شهري يناير وفبراير، متوقعًا وصول عدد مصابي فيروس كورونا في نهاية شهر ديسمبر إلى 800 إصابة ثم سيتجاوز العدد الألف إصابة في يناير، وفقًا لتقديرات اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس.

مصدر: سنصل لتسجيل 1000 إصابة يومية بكورونا مع بداية يناير المقبل

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنَّ زيادات الإصابات بنسبة كبيرة بسبب دخول فصل الشتاء ونشاط الفيروس فيه، مشددًا على أنَّ جزء كبير يقع على عاتق المواطنين، خاصة أنَّ هناك تراخي كبير في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والمداومة على غسل اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي، إلى جانب استمرار البعض في إقامة الحفلات والمناسبات والتجمعات ونسيان وجود الفيروس.

مصدر بـ"الصحة": الدولة تسعى لتوفير أكبر قدر ممكن من لقاحات كورونا

واستكمل: "الدولة ممثلة في وزارة الصحة تعمل على توفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات لفيروس كورونا، ومع التواصل بالشأن الخارجي لإفادة نتائج اللقاحات التي دخلت طور التجارب السريرية على اللقاحات"، مشيرًا إلى أنَّ توفير اللقاحات ليس الحل السحري للوقاية من فيروس كورونا، الحل هو اتباع الإجراءات الاحترازية وتوفير اللقاحات لن يمنع من تسجيل اصابات والزيادة التي نشهدها أو انخفاضها.

واستقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الخميس الماضي، الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور السفير الصيني لدى مصر لياو لي تشانج، والسفيرة مريم الكعبي القائم بأعمال السفير الإماراتي لدى مصر.

وأوضحت وزيرة الصحة، أنَّ مصر تشهد يومًا تاريخيًا، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لحرصه على توفير لقاح فيروس كورونا للشعب المصري، مؤكّدة أنَّ مصر أول دولة أفريقية تحصل على لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى عمق وترابط العلاقات مع الشعب الإماراتي بالإضافة إلى علاقات الصداقة مع الشعب الصيني، حيث استطاعت مصر الحصول على أولى شحنات اللقاح الصيني من شركة "سينوفارم" الصينية بدعم من شركة "G42" الإماراتية للرعاية الصحية.

ولفتت وزيرة الصحة، إلى أنَّ ذلك اللقاح حصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، قائلة إنَّ الأولوية في توزيع اللقاح وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ستكون للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، إضافة إلى مرضى الأورام والفشل الكلوي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وذكرت وزيرة الصحة، أنَّ تلك الشحنة أولى الشحنات ضمن عدة شحنات متتالية سيتم استقبالها تباعًا خلال الفترة القادمة، مؤكدة توفير اللقاح بالمجان وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتة إلى التعاقد مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات "جاڤي" للحصول على المزيد من اللقاحات، مضيفة أنَّه يتمّ أخذ اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يوماً.