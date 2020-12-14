الجيزة تطلق حملات تطهير موسعة بالأحياء والمراكز والمدن لمجابهة كورونا

تطلق محافظة الجيزة غداً أكبر حملة تطهير وتعقيم بكافة قطاعات المحافظة يشترك فيها "الأحياء والمراكز والمدن ، وهيئة النظافة ومديريات الطب البيطري والزراعة وسوق الجملة والمنطقة الصناعية وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا . ومن جانبه اكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان الحملات تقام فى الفترة من يوم 15 وحتى يوم 27 من الشهر الحالى وسوف يتم تجديدها دورياً وستكون على مرحلتن لضمان وصولها لكافة قطاعات المحافظة حيث تشمل المرحلة الأولى أحياء العمرانية ,شمال الجيزة . بولاق الدكرور , الهرم , الوراق والمرحلة الثانية بأحياء العجوزة , الدقى , الطالبية , جنوب , المنطقة الصناعية بالاضافة الى مراكز ومدن منشأة القناطر , اوسيم , كرداسة , ابو النمرس , الحوامدية , البدرشين , العياط , الصف , اطفيح , الواحات البحرية. وأشار المحافظ، إلى أن المنشآت التي سيتم تطهيرها ستشمل المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية و مراكز الشباب والاندية ومكاتب الطب البيطرى ومحطات المياه والصرف والكهرباء والاسواق واسواق المواشي والكنائس والاديره والمساجد ودور المناسبات والمواقف ووسائل النقل الجماعى ودور الايتام والمسنين والبنوك ومكاتب البريد والسنترالات والمحاكم ومحطات مترو الانفاق والقطارات ومحطات السكك الحديدية والاماكن السكنية التى بها حالات اصابه بفيروس كورونا . وكلف محافظ الجيزة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاصطفاف اليومي لجميع معدات التطهير ونشر فرق التطهير والتعقيم بكافة المناطق التى تم تحديدها بالاضافه الى اعطاء الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك حفاظا علي سلامة المواطنين وكأجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.