لإنقاذه سفنا عالقة.. تكريم رئيس هيئة قناة السويس بمؤتمر "النقل البحري"

شهدت الاحتفالية السنوية لمعرض ومؤتمر "SEATRADE" للنقل البحري، اليوم الإثنين، تكريم الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بمنحه جائزة الإنجاز المتميز Outstanding achievement award بنطاق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية خلال عام 2020، لجهوده في دعم المبادرات الدولية للتضامن مع الأطقم البحرية العالقة، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "COVID_19 ".

وتمثل جوائز SEA TRADE للقطاع البحري، منصة دولية لتكريم المساهمات المتميزة والإنجازات الرائدة في قطاع النقل والشحن البحري، وتقام الاحتفالية السنوية هذا العام عبر تقنية "الفيديوكونفرانس" نظرا للظروف الاستثنائية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وتعد جائزة الإنجاز المتميز Outstanding achievement award الممنوحة للفريق أسامة ربيع، إحدى الجوائز الهامة التي تقدمها منظمة SEA TRADE للأفراد الأكثر فاعلية وتأثيرا في مجال صناعة النقل البحري.

وتأتي الجائزة تقديرا للاستجابة الاستثنائية والجهود المبذولة والسياسات التي اتبعتها هيئة قناة السويس، للحد من تداعيات وتحديات أزمة فيروس كورونا المستجد "COVID_19" على صناعة النقل البحري.

ووجه الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، الشكر للقائمين على مؤتمر ومعرض SEA TRADE للشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، لاختياره للحصول على هذه الجائزة التي تعد تتويجا للجهد المبذول من قبل إدارة الهيئة والعاملين بها على مدار عام، للعمل على تعزيز دور القناة الداعم لحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وأنشطة النقل البحري رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الفريق ربيع، أن قناة السويس نجحت في إدارة الأزمة وتقليل تأثيراتها السلبية والتعامل بمرونة تامة مع تحدياتها المختلفة من خلال اتخاذ عدة تدابير أبرزها تقديم حزمة من التخفيضات والحوافز لتشجيع عبور السفن وجذب خطوط ملاحية جديدة في ظل انخفاض مؤشرات التجارة العالمية ومعدلات التبادل التجاري.

وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس لا تدخر جهدا لخدمة مجتمع الملاحة العالمي فقد كان لها السبق في التضامن مع دعوات ومبادرات "المنظمة البحرية الدولية IMO" للمساعدة في حل الإشكالية المتعلقة بتبديل الأطقم البحرية العالقة بسبب الجائحة، من خلال منح سفن الركاب الحاملة للأطقم البحرية تخفيضا قدره 15% لدعم المبادرة، بالإضافة إلى الاستجابة لطلبات عدد من الخطوط والتوكيلات الملاحية، بمنح تخفيضا قدره 50% من رسوم تأجير الوحدات البحرية المستخدمة لنقل الأطقم البحرية من السفن إلى أرصفة الموانيء والعكس، علاوة على تقديم خدمات العبور والإرشاد للسفن الموبوئة من بينها عبور السفينة الإيطالية "COSTA DIADEMA" من خلال عملية إرشاد عن بعد لأول مرة في تاريخ القناة.

تضمن برنامج الاحتفالية، الإعلان عن الجوائز، وتخللها إذاعة كلمة مسجلة للفائزين وعرض مختصر للسير الذاتية لكل منهم.