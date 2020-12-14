الإسكان تنفي شائعة تعطل الموقع الإلكتروني للصندوق

نفت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، شائعة تعطل الموقع الإلكترونى للصندوق، كما روج البعض، مدعين صعوبة تعاملهم مع الموقع الإلكترونى للصندوق، أثناء الحجز خلال اليوم.

وأشارت الرئيس التنفيذى للصندوق، أن الموقع الإلكترونى يعمل بشكل طبيعى دون أى عطل، حيث قام أكثر من 1830 مواطنا بالدخول على الموقع والتسجيل خلال اليوم.

وأوضحت "عبدالحميد"، أنه أحيانا يتعرض الموقع الإلكترونى للصندوق لأعطال فنية، ولكنها تنتج عن زيادة الضغط عليه، واستخدامه من قبل أكثر من شخص فى نفس الوقت.

وتتضمن شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعى، أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية، ألا تقل سنه عن 21 عاماً، ولا تزيد على 50 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه.

وأن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله على 72 ألف جنيه سنوياً للأسرة، بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريا، و54 ألف جنيه سنويا للأعزب، بما يعادل 4500 جنيه شهريا، لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر)، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

ولا يكون سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة، أو المحافظات، سواء كانت في حوزته، أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

وأخيرا أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.