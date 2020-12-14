روسيا: تطبيع إسرائيل مع دول عربية يجب ألا يهمش قضية فلسطين

جدد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، موقف بلاده من السلام في الشرق الأوسط، وشدد على أنّ "تطبيع" الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل يجب ألا يهمش القضية الفلسطينية، وفقاً لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال "لافروف"، أثناء مؤتمر صحفي مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، إنّ موسكو تلاحظ زيادة في نسق "تطبيع" العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل خلال الفترة الأخيرة، معتبراً ذلك خطوة إيجابية من شأنها المساعدة في تجاوز التناقضات وبناء قنوات للحوار والتواصل الحضاري.

وأضاف "لافروف": "مع ذلك فإنّ روسيا تؤكد باستمرار موقفها الرسمي أن ذلك يجب ألا يهمّش القضية الفلسطينية أو نسيانها، وأنّ القضية التي يجب أن تحل على أساس قرارات منظمة الأمم المتحدة، التي يجب أن تضمن إنشاء دولة فلسطينية تعيش بأمن وسلام".

وأكد وزير الخارجية الروسي، ضرورة تضافر الجهود لإعادة المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مضيفا أنّ الهدف النهائي يجب أن يكون "تطبيع" الوضع بالكامل في هذه المنطقة وإنشاء دولة فلسطينية و"تطبيع" العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة.

للمرة الثانية.. نتنياهو يؤجل زيارته إلى البحرين والإمارات

وكان موقع "واينت" الإسرائيلي، أشار في وقت سابق، إلى أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجّل زيارته المقرّرة إلى الإمارات والبحرين، التي كانت مخططة الأسبوع المقبل، إلى موعد غير محدّد.

وأوضح الموقع أنّه "بسبب التطورات على الساحة السياسية في إسرائيل، أجّل نتنياهو زيارته المقررة إلى الإمارات والبحرين التي كانت مخططة الأسبوع المقبل، ولم يحدد موعداً جديداً للزيارة".

وهذه المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل الزيارة، حيث كان من المخطط أن يزور نتنياهو كلاً من أبوظبي والمنامة في 20 و21 من الشهر الحالي.