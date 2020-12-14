محافظ الفيوم يغلق مخبزا خرق مواعيد العمل

أمر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بغلق مخبز بلدي في منطقة التفتيش، اليوم الاثنين، بسبب قيامه بالعمل متأخرًا بالمخالفة للمواعيد الرسمية، بالإضافة إلى تصنيعه خبز ناقص الوزن غير مطابق للمواصفات بالمخالفة للقرارات الوزارية، وعدم التزامه بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، خلال جولة مفاجئة بمركز الفيوم رافقه خلالها الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عادل صالح مساعد مدير أمن الفيوم، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أنّ الجولة الميدانية شملت تفقد عدة مناطق منها ميدان عبدالمنعم رياض، والطريق الدائري، ومنطقة قحافة، وميدان الفنية، والحادقة، ومنطقة التفتيش.

وأشار المتحدث الرسمي باسم المحافظة، إلى أنّ المحافظ وجّه لمراجعة وإزالة وصلات الكهرباء المخالفة والمستخدمة لإنارة بعض الورش والمنازل بمنطقة التفتيش، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة، وذلك منعا لسرقة التيار الكهربي وحفاظًا على المال العام.

وبينّ أنّ المحافظ أمر أثناء الجولة بغلق "كوفي شوب" ومقاهٍ لتقديم "الشيشة" لروادها بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، بالإضافة إلى التنبيه على أحد المطاعم ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بالمسافات البينية بين المترددين على المطعم، حفاظًا على سلامتهم.

وأضاف أنّ الجولة شملت تفقد ميدان الفنية بعد الانتهاء من تطويره ورفع كفاءته، بتكلفة ٧٠ ألف جنيه، وذلك في إطار تنفيذ خطة تجميل محافظة الفيوم لإعادة الطابع الجمالي والحضاري لشوارع وميادين المحافظة.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى توجيهات محافظ الفيوم خلال الجولة، لرئيس المدينة، بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات، وتنظيم حملة نظافة بشارع أحمد شوقي التابع لحي شرق، بعد أن لاحظ المحافظ وجود تراكمات للقمامة وبعض الإشغالات به.