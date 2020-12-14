بيل جيتس يحذر من عودة كورونا بقوة في 2022 رغم اللقاح

في تصريحات جديدة مثيرة للجدل، حذّر بيل جيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت"، من خطر عودة وباء كورونا بقوة عام 2022، ما لم يتم العمل على تحقيق "شرطين اثنين".

واتسم حديث جيتس لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بالواقعية، ورغم إشادته باللقاحات المعلن عنها فقد حذر من خطر العودة إلى "المربع الأول".

وقال جيتس إنّ "الكثير من أجزاء أمريكا يجب أن تتحرك بشكل صحيح حتى تستعيد البلاد مستوى ما من الحياة الطبيعية" وفقا لما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية".

وبيل جيتس (64 عاما) صوت مؤثر في الجهود العالمية للتصدي للوباء، وشارك في تأسيس معهد بيل وميليندا جيتس للبحوث الطبية لهذه الغاية.

ولدى سؤاله عن إجراءات الإغلاق كتلك التي تتخذها ولاية كاليفورنيا لتفادي مزيد من إصابات كورونا، قال الملياردير الأمريكي: "أعتقد للأسف أنّه أمر مناسب".

ودعا جيتس إلى "بذل قصارى الجهود خلال الأشهر الأربعة إلى الستة الأولى من العمل المقبل"، معتبر أنّ الأمر "سيساهم في نهاية الوباء".

وأعرب جيتس الذي يعد واحدا من أثرى أثرياء العالم، عن اعتقاده بأنّ الولايات المتحدة ستستعيد حالتها الطبيعية بحلول أواخر الصيف المقبل. لكنه استدرك قائلا: "لكن حتى أوائل عام 2022، ما لم نساعد الدول الأخرى على التخلص من هذا المرض، وما لم ننجز مستويات تطعيم واسعة في بلدنا، فإنّ خطر عودة الوباء قائما".

ومنذ بدايات أزمة كورونا، واجه جيتس انتقادات واسعة بسبب لهجته المتشائمة، فيما أثار الجدل أكثر من مرة بسبب حديثه في مقاطع فيديو سجلت منذ سنوات، عن "وباء سيشل العالم" مثلما فعلت الجائحة الحالية.