تراجع أسعار الذهب بعد بدء استخدام لقاح كورونا

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، مع صعود الأصول عالية المخاطر بفعل بدء استخدام لقاح كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما ألقى بظلاله على الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي والنقدي بالولايات المتحدة، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وبحلول الساعة 06:15 بتوقيت جرينتش "08:15 بتوقيت القاهرة" ، انخفض الذهب في العقود الفورية بنسبة 0.3% إلى 1833.21 دولار للأونصة، في حين نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% أيضا لتسجل 1838.10 دولار للأونصة.

وقال هوي لي، الاقتصادي في بنك "أو سي بي سي": إن "حماس لقاح كوفيد-19 من المرجح أن يطغى على تيسير جديد من مجلس الاحتياطي وحزمة إنقاذ مالي في المدى القريب".

وأضاف "لي": "لكن الذهب قد يصعد في 2021 عندما يتلاشى التفاؤل حيال اللقاح ويعود تركيز المستثمرين إلى توقعات ارتفاع التضخم بسبب التحفيز النقدي والمالي الضخم الذي سيحتاجه الاقتصاد الأمريكي".

وبدأت أمس الأحد أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من "فايزر" و"بيونتك" إلى الولايات المتحدة، مما رفع الأسهم الآسيوية.