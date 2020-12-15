وزير التعليم: عقد امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة دون درجات

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن عقد امتحانات تجريبية تدريبية إلكترونيا لطلاب الثانوية العامة، عقب إجازة منتصف العام الدراسي 2020- 2021، لتدريب الطلاب على أسئلة امتحانات الثانوية العامة وأيضا اختبار الشبكات ومنصة الامتحان.

وزير التعليم: الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة هدفها التأقلم على الامتحان الإلكترونى

وقال شوقي، فى تصريحات لـ"الوطن"، إن الامتحانات التجريبية التى ستعقدها الوزارة لطلاب الثانوية العامة، هدفها التأقلم على الامتحانات الإلكترونية والتعرف على شكل الأسئلة، وكذلك اختبار قدرة الشبكات والوقوف على أي مشكلات، للعمل على إصلاحها لتجنبها وقت عقد امتحانات الثانوية العامة فى 19 يونيه المقبل، موضحا أن الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة ستكون بدون درجات.

شوقي: حدوث أى مشكلة خلال الامتحانات لا يستدعي أى توتر لأن اكتشاف المشكلات هو هدف الامتحان التجريبي

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن حدوث أى مشكلة لا يستدعي أى توتر لأن اكتشاف المشكلات هو هدف الامتحان التجريبي، ولا يوجد داعي للخوف لأنه ليس امتحان بالمعنى السائد وأنما "تدريب فقط"، منوها بأن الوزارة تعمل على تقديم تعليم عالى الجودة لجميع الطلاب بمختلف مراحل التعليم.

وزير التعليم: الوزارة تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بالمدارس

وأشار شوقي، إلى أن جائحة فيروس كورونا لن ولم تعق العملية الامتحانية، خلال الترم الأول لصفوف النقل، أو الترم الثانى وأيضا الشهادات، موضحا أن الوزارة تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس بالتنسيق مع جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية وتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل الفصول وأثناء طابور الصباح، بالإضافة إلى تطهير دورات المياه.

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدم السماح باستبدال امتحانات الترم الأول لجميع المراحل التعليمية بمشروعات بحثية، حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنّ الامتحانات ستعقد في اللجان بالمدارس تحت مراقبة كاملة من المراقبين ورؤساء اللجان، وأنّ الوزارة لن تتطرق إلى تغيير مواعيد الامتحانات المحددة سلفا في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد.