التعليم: موجة كورونا الثانية لن تستبدل الامتحانات بمشروعات بحثية

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدم السماح باستبدال امتحانات الترم الأول لجميع المراحل التعليمية بمشروعات بحثية، حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنّ الامتحانات ستعقد في اللجان بالمدارس تحت مراقبة كاملة من المراقبين ورؤساء اللجان، وأنّ الوزارة لن تتطرق إلى تغيير مواعيد الامتحانات المحددة سلفا في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد.

وقال وزير التربية والتعليم، لـ"الوطن"، إنّه حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، فلن يتم تغيير مواعيد عقد امتحانات صفوف النقل بجميع المراحل، وامتحانات الشهادات الإعدادية أو الثانوية أو الدبلومات الفنية، موضحا أنّ العمل يسير وفق خطط موضوعة لإنجاح العام الدراسي الجديد، وسير الامتحانات بصورة منضبطة.

وأضاف الدكتور طارق شوقي، أنّ العام الدراسي الجديد في أسبوعه التاسع يسير بشكل طبيعي ولا يوجد أزمات تذكر، منوها بأنّ غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع سير الدراسة لحظة بلحظة على مدار اليوم الدراسي، للتأكد من انتظامه وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العملية التعليمية، مؤكدا أنّ جميع المدارس تنفذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنّ كل من يتحدث عن تأجيل الدراسة أو حذف مناهج أو إلغاء الامتحانات فهو "لا يرغب في استكمال السنة الدراسية"، ولن نسمح بذلك، موضحا أنّ امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، ستعقد في اللجان بالمدارس إلكترونيا، وسيكون التصحيح إلكترونيا أيضا، لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب والطالبات.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أنّ جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية وفرت أدوات التعقيم والتطهير بالمدارس، للحد من انتشار الفيروس، مؤكدا أنّ المدارس معقمة ضد كورونا، وأنّ امتحانات النقل ستبدأ في 23 يناير المقبل ورقيا وليس إلكترونيا.