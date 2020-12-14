العسومي يهنئ عبدالمنعم العوادات على انتخابه رئيسا لمجلس النواب الأردني

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عبدالمنعم صالح العوادات بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في اتصال هاتفي، متمنياً له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة خدمةً للشعب الأردني الشقيق.

وأكد العسومي حرص البرلمان العربي على الارتقاء بعلاقات التنسيق والتعاون بين البرلمان العربي ومجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات خدمةً لقضايا الأمة العربية وتحقيق تطلعات شعبها في العيش الكريم.

وعبَّر رئيس البرلمان العربي عن تمنياته الطيبة للشعب الأردني الشقيق بالأمن والأمان والتقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة للملك عبد الله ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.