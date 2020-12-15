سدد أقساطك.. القوائم السلبية للبنوك وطرق تجنب الوقوع فيها

يتعرض الكثير من عملاء البنوك لمواقف مفاجئة أحيانًا عند التقدم للحصول على قرض أو تمويل تعيق عملية إتمامها، إذ يرجع ذلك عادة إلى رفضهم ائتمانيًا بسبب وضعهم في القوائم السلبية للتقييم الائتماني، ويتم التحقق من صحة وإيجابية الملف الائتماني الخاص بالعملاء عبر نظام محدد يعرف بـI Score، وهو ما يعني الملف الائتماني للعميل، والذي يتضمن بعض المعلومات والبيانات عن مدى التزامه التأميني سواء قروض أو بطاقات ائتمان، ويتم فتح هذا الملف للعميل لأول مرة عند الاقتراض من بنك أو مؤسسة مالية، ويتم إرسال هذه البيانات إلى شركة الاستعلام الائتماني.

وتستعرض "الوطن" معلومات عن القائمة السلبية للبنوك ونصائح لتفادي الوقوع فيها وفقًا لما حدده البنك المركزي على النحو التالي:

ما المقصود بالعملاء غير المنتظمين في السداد؟

المقصود بالعملاء غير المنتظمين فى السداد هم العملاء المتوقفون عن سداد مديونياتهم لدى البنوك المتعامل معها بصرف النظر عن اتخاذ إجراءات قضائية ضدهم من عدمه ويتم إدراجهم بسجلات العملاء غير المنتظمين أو القائمة السلبية لحين سداد المديونية بالكامل أو في إطار تسوية وإتاحة بياناتهم للبنوك للاطلاع على مواقفهم (سلوك سداد هؤلاء العملاء لمديونياتهم سابقًا) قبل اتخاذ قرار منح الائتمان أو تجديده أو زيادته.

ما المقصود بالقائمة السلبية؟

القائمة السلبية هى قائمة يدرج بها أسماء العملاء غير المنتظمين في السداد والحاصلون على قروض لأغراض استهلاكية والتي تقل أرصدة مديونياتهم عن 30 ألف جنيه وتشمل على (بطاقات الائتمان - قروض شخصية - قروض بغرض حيازة سيارة - قروض عقارية للإسكان الشخصي).

فئات العملاء غير المنتظمين في السداد

- عملاء يحظر على البنوك التعامل معهم نهائيا (حظر تعامل مطلق).

- عملاء يحظر التعامل معهم إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنوك الدائنة (حظر تعامل مشروط).

- عملاء قاموا بالسداد وتظل بياناتهم كمعلومة تاريخية.

نصائح تجنبك الوقوع في القائمة السلبية

- قم بتحديد حجم التمويل المناسب لإمكانياتك المالية.

- يجب أن تراجع كشف الحساب الشهري بدقة.

- يفضل أن تكون على دراية كاملة بتاريخ سداد الرسوم والأقساط.

- يجب أن تُسدد مدفوعاتك المتأخرة وتجنب تجاهلها.

- يجب سداد أكبر قدر من الائتمان قصير الأجل الخاص بك.

- تجنب ترك بطاقك الائتمانية دون استخدام ودفع رسومها لفترة كبيرة.

- يجب عليك إخطار البنك في حالة تعرضك للتعثر في سداد الأقساط في مواعيدها.