أسعار تأجير خزينة حديدية في البنوك للحفاظ على ممتلكاتك وأموالك

تتيح العديد من البنوك المصرية لعملائها إمكانية استئجار خزنة حديدية تمنحهم أمانًا لممتلكاتهم الثمينة، بدلًا من الاحتفاظ بها في المنازل ما يجعلها في كثير من الأحيان عرضة للسرقة أو التلف.

وفي هذا الصدد، رصدت "الوطن" رسوم استئجار الخزائن الحديدة بالبنوك التي توفر هذه الخدمة للعملاء على النحو التالي:

البنك التجاري الدولي CIB

ويمكن لعملاء CIB Wealth تأجير أحجام مختلفة من خزائن الإيداع وبأسعار تنافسية تخصم سنويًا، كالآتي:

- 5 سم (دون عمولة).

- 7 سم (دون عمولة).

- 10 سم: 350 جنيهًا.

- 15 سم: 450 جنيهًا.

- 20 سم: 600 جنيه.

- 30 سم: 800 جنيه.

بنك مصر

ويشترط بنك مصر للحصول على الخزينة، أن يقوم العميل بفتح شهادة أو وديعة أو حساب بنكي بقيمة 5000 جنيه، على أن يتم الحجز عليهم من قبل البنك، ويتم استردادهم في نهاية المدة، كما يشترط فتح حساب جاري أو توفير بقيمة 500 ألف جنيه.

ويختلف سعر استئجار الخزينة باختلاف حجمها ودورية دفعها كالآتي:

إذا كان دورية الدفع شهرية، يكون سعر إيجار الخزينة كالآتي:

- حجم 50 ألف سم: 100 جنيه.

- حجم 50 ألف سم - 100 ألف سم: 200 جنيه.

- حجم أكثر من 100 ألف سم: 300 جنيه.

أما بالنسبة لدورية الدفع السنوي، يكون سعر إيجار الخزينة كالآتي:

- حجم صغير: 600 جنيه.

- حجم متوسط صغير: 1200 جنيه.

- حجم متوسط: 1500 جنيه.

- حجم كبير: 1800 جنيه.

- حجم كبير جدًا: 2000 جنيه.

- الخزينة الأكبر حجمًا: 2400 جنيه.

البنك الأهلي المصري

ويشترط البنك الأهلي على العملاء لاستئجار خزينة بالبنك أن يكون لديه حساب جاري يوفر أكثر من نصف مليون جنيه للبنك، وعند استئجار الخزينة يكون لها مفتاحان أحدهما مع العميل، والآخر يوضع في مظروف مغلق يقوم العميل بالإمضاء عليه ويمكنه الحصول عليه عند طلبه، ويغير كالون الخزينة برسوم تبلغ 50 جنيهًا بالإضافة إلى القيمة الفعلية للكالون، ثم يقوم العميل بدفع قيمة الإيجار مقدمًا.

وجاءت رسوم الإيجارات كالآتي:

- خزينة بحجم 10 آلاف سم3 فأقل: 50 جنيه شهريًا وما يعادل 600 جنيه سنويًا.

- خزينة بحجم أكثر من 10 آلاف سم3 إلى 20 ألف سم3: 100 جنيه شهريًا وما يعادل 1200 جنيه سنويًا.

- خزينة بحجم 20 ألف سم3 إلى 50 ألف سم3: 150 جنيه شهريًا وما يعادل 1800 جنيه سنويًا.

- خزينة بحجم 50 ألف سم3 إلى 200 ألف سم3 وأكثر: 200 جنيه شهريًا، وما يعادل 2400 جنيه سنويًا.

ويدفع العميل مبلغ تأميني يعادل ضعف القيمة الإيجارية يتم تحديده حسب الاتفاق مع البنك.

البنك المصري الخليجي

يشترط البنك على عملائه دفع مصاريف مقابل إصدار المفتاح 1500 جنيه، ومقابل تأمين 1700 جنيه، وجاءت أسعار تأجير الخزائن بالبنك على النحو التالي:

- حجم 11 سم: إيجار 500 جنيه.

- حجم 16.5 سم: إيجار 1000 جنيه.

-حجم 22 سم: إيجار 1500 جنيه.

-حجم 33 سم: إيجار 2500 جنيه.

بنك البركة

يشترط أن يكون المستأجر عميلًا بالبنك لمدة لا تقل عن عام ولديه حساب نشط لا يقل عن 100 ألف جنيه مصري.

وجاءت رسوم الاستئجار على النحو التالي:

- خزينة صغيرة: 200 جنيه سنويًا، و1000 جنيه مبلغ تأميني.

- خزينة متوسطة: 400 جنيه سنويًا، و1200 جنيه مبلغ تأميني.

- خزينة كبيرة: 700 جنيه سنويًا، و1500 جنيه مبلغ تأميني.

بنك الإسكندرية

أما بنك الإسكندرية يشترط أن يفتح العميل حسابًا بالبنك ويحصل على موافقة من مدير الفرع أولًا لاستئجار الخزينة.

وجاءت رسوم الاستئجار كالآتي:

- خزينة صغيرة 10 آلاف سم3: 600 جنيه سنويًا.

- خزينة وسط مقاس 10 إلى 30 ألف سم3: 800 جنيه سنويًا.

- خزينة كبيرة مقاس 30 إلى 50 ألف سم3: 1000 جنيه سنويًا.

- خزينة أكبر من 50 ألف سم3: 1200 جنيه سنويًا.

ويقوم العميل بدفع مبلغ 100 جنيه تأمين لمرة واحدة فقط لمدة سنتين مقدمًا من قيمة الإيجار تسترد بعد العقد.

المصرف المتحد

ويشترط المصرف المتحد أيضًا أن يكون المستأجر عميلًا بالبنك، وجاءت رسوم إيجار الخزن كالآتي:

- خزينة صغيرة: 1000 جنيه سنويًا.

- خزينة متوسطة: 1500 جنيه سنويًا.

- خزينة فوق متوسطة: 3000 جنيه سنويًا.

ويخصم البنك قيمة تأمين سنوية تبلغ ثلاث أضعاف القيمة الإيجارية.

البنك العربي الأفريقي

يشترط البنك لاستجار الخزن الخاصة به أن يكون المستأجر عميلًا بالبنك، ويمتلك ودائع وشهادات استثمار بمقدار 500 ألف جنيه ولا تقل مدتها عن عام.

- حجم الخزنة الصغير مقاس 8*33*51 سم: 600 جنيه سنويًا.

- حجم الخزنة المتوسط مقاس 9.6*31*51 سم: 1000 جنيه سنويًا.

- حجم الخزنة الكبير 12*33*51 سم: 1200 جنيه سنويًا.

- حجم الخزنة الخاص 19.2*33*51 سم: 1500 جنيه سنويًا.

ويخصم البنك 1500 جنيهًا مبلغ تأميني تعاد في حال لم يجدد العقد مرة أخرى.

بنك التعمير والإسكان

ويشترط البنك على العميل أن يتم دفع 500 جنيه رسوم تأمين على مفتاح الخزنة، أما بالنسبة إلى سعر الخزينة الشخصية يختلف باختلاف حجمها، كما يلي:

- خزينة ارتفاع 8 سم: إيجار 500 جنيه.

- خزينة ارتفاع 11 سم: إيجار 600 جنيه.

- خزينة ارتفاع 16 سم: إيجار 800 جنيه.

- خزينة ارتفاع 22 سم: إيجار 900 جنيه.

- خزينة ارتفاع 33 سم: إيجار 1000 جنيه.

- خزينة ارتفاع 66 سم: إيجار 1500 جنيه.

بنك قناة السويس

يقوم العميل بدفع مصاريف مقابل التأمين 1500 جنيه، ويتم استردادهم في نهاية المدة، وتختلف قيمة الإيجار باختلاف حجمه، كالتالي:

- خزينة حجم صغير: 500 جنيه.

- خزينة حجم متوسط: 1000 جنيه.

- خزينة حجم كبير: 1500 جنيه.