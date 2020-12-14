المجمع الانتخابي يحسم نتائج الانتخابات الأمريكية اليوم

يجتمع اليوم، المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة، لانتخاب الرئيس الأمريكي السادس والأربعين بصورةٍ رسميةٍ، في ثاني محطات انتخاب الرئيس في البلاد، واختار الكونجرس في 8 ديسمبر الجاري، القوائم الانتخابية للولايات الخمسين، مما أغلق الباب أمام أى فرصة لإلغاء الانتخابات من قبل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ويقرر 538 ناخبًا أمريكيًا من مختلف الولايات الأمريكية، في مسألة انتخاب رئيس البلاد، والذي من المؤكد أنه سيكون الديمقراطي جو بايدن، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 نوفمبر الماضي.

كما سيُصوت الناخبون في المجمع على منصب نائب الرئيس، الذي سيذهب لكامالا هاريس، لتكون أول امرأة تصل لهذا المنصب في تاريخ البلاد، ولكن لن يتم اعتماد نتيجة تصويت المجمع الانتخابي، اليوم، لأنه يجب انتظار عملية فرز الأصوات، التي ستكون من خلال جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب في السادس من يناير المقبل، ثم بعدها يتطلب الأمر موافقة الكونجرس في الجلسة نفسها على نتائج تصويت المجمع الانتخابي.

وفاز "بايدن" بـ306 أصوات في المجمع الانتخابي الأمريكي، مقابل 232 صوتًا لمنافسه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

ويخطط بايدن لإلقاء خطاب إلى الأمة الليلة بعد أن يقدم الناخبون أصواتهم. وفي وقت سابق، رفضت المحكمة العليا في ولاية نيفادا الأمريكية، طعن الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب على نتائج انتخابات الرئاسة في الولاية. كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حديث بمناسبة عيد الشكر، إنه سيغادر البيت الأبيض إذا صوت المجمع الانتخابي لبايدن، مشيراً بالوقت نفسه إلى أن ذلك سيكون خطأ.

وعلى صعيد التصويت الشعبي، حصد بايدن أكثر من 81 مليونًا و283 ألف صوت انتخابي، مقابل 74 مليونًا و223 ألفًا لترامب، وهو أعلى رقم قياسي لمرشح في تاريخ الولايات المتحدة منذ أكثر من قرنٍ من الزمن، ولا يُنظر للتصويت الشعبي في حسابات الربح والخسارة في الانتخابات الأمريكية، ويبقى التركيز منصبًا على أصوات المجمع الانتخابي.