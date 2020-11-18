ميشيجان تصادق على نتائج الانتخابات الأمريكية وترامب يصر على الفوز

أعلنت ولاية ميشيجان الأمريكية، أن كل دوائرها صادقت على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة، بينما يصر الرئيس الحالي دونالد ترامب، على فوزه بأصوات الولاية.

وقالت سكرتيرة ميشيجان، جوسيلين بينسون، عبر تويتر، اليوم الأربعاء، إن جميع المقاطعات الـ83 للولاية صدقت على إحصائها للأصوات التي جرى الإدلاء بها في انتخابات الرئاسة الأمريكية يوم 3 نوفمبر الجاري، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضافت أن المسؤولين بالولاية سيجتمعون يوم 23 نوفمبر، للتصديق نهائيا على النتائج في جلسة ستكون مفتوحة.

وواصل ترامب، رفضه الاعتراف بنتائج فرز الأصوات، وقال اليوم عبر تويتر: "ولاية ميشيجان العظيمة التي تفوق فيها عدد الأصوات على حصيلة المصوتين لا يمكنها المصادقة على الاقتراع. الديمقراطيون خدعوا مرات كثيرة وجرى فضحهم. إنه فوز للجمهوريين".

كما صرح الرئيس الأمريكي في تغريدة أخرى: "في مدينة ديترويت عدد الأصوات أكبر بكثير من عدد المصوتين. لا يمكن القيام بأي شيء لمعالجة هذا الاحتيال العملاق. لقد فزت في ميشيجان".

وتعتبر ميشيجان من الولايات الأمريكية المتأرجحة في انتخابات الرئاسة، ويعطي الفوز فيها 16 من أصوات المندوبين في المجمع الرئاسي.

وكانت الولاية ساحة معركة انتخابية شرسة بين ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي حصل في الولاية، حسب المعطيات المتوفرة حاليا، 50.6% مقابل 47.9% لدى منافسه الديمقراطي.

وتشير البيانات الحالية التي نشرتها وسائل الإعلام والمراكز المعنية بمتابعة الانتخابات الأمريكية، إلى انتصار واضح لـ بايدن، الذي حصل حتى الآن، على 306 من أصوات مندوبي المجمع الانتخابي المكون من 538 عضوا، بينما حصد ترامب، حسب التوقعات، دعم 232 منهم فقط، لكن النتائج الرسمية للسباق لم تعلن بعد.

وأكد ترامب، مرارا أنه لا ينوي الاعتراف بهزيمته قبل ضمان "فرز عادل" للأصوات، وقدم فريقه دعاوى قضائية في عدد من الولايات المحورية بينها بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا وويسكونسن وأريزونا.