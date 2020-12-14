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محمود مسلم

منها صندوق رعاية النوابغ.. مدبولي يصدق على 4 قرارات وزارية

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الوطن
03:59 م | الإثنين 14 ديسمبر 2020
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات وزارية، منها القرار رقم 2587، ورقم 2588، ورقم 2592، ورقم 2594 أبرزها:

إنشا صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وتشكيل المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.

واستبدال نصوص من قرار مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019، بخصوص تشكيل الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية.

واستبدال نص المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1562 لسنة 2002، بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1395 لسنة 2002.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار، اليوم، وللاطلاع عليها اضغط هنا

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