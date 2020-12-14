مدبولي يصدر قرارا بنقل أسهم من شركتين لتجارة الأدوية لـ"التموين الطبي"

أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، قرار رقم 2599 لسنة 2020، بنقل ملكية أسهم شركتي أدوية، إلى هيئة الشراء والإمداد والتموين الطبي.

وجاء النقل إلى كل من، شركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية "وشهرتها، شركة الجمهورية للأدوية"، والشركة المصرية لتجارة الأدوية، من الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وتسري على الشركتين، أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد المشار إليه.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار، اليوم، وللاطلاع عليها اضغط هنا